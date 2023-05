Basket serie C, la Gea Grosseto espugna il campo del Nicola Chimenti (65-48)

Grosseto, 9 maggio 2023 - Si è dimostrato più difficile del previsto, per la formazione della Gea Grosseto, il recupero della terza giornata della poule salvezza di serie C sul campo del Nicola Chimenti Livorno, nonostante il 65-48 finale. Il quintetto labronico, nelle cui file milita l’ex Francesca Picchi (59 anni), ha tenuto testa alle giovani allenate da Luca Faragli fino all’inizio nel terzo quarto. Le biancorosse sono partite male, chiudendo il primo periodo sotto di otto punti. Le cose sono andate un po’ meglio nel secondo, anche la Chimenti è andata all’intervallo sopra di cinque punti. Nello spogliatoio il tecnico ha cambiato le strategie e al rientro in campo la Gea ha chiuso la saracinesca, permettendo alle locali di segnare appena quattro punti, permettendo all’attacco di segnare i punti del sorpasso. Nell’ultimo quarto Cipolletta e compagne si sono sciolte, approfittando di un calo fisico del Livorno, allungando decisamente grazie anche alle bombe di Giulia Faragli (la miglior realizzatrice con 16 punti, 4/7 da due, 2/4 da tre e 2/2 in lunetta) e Clara Nunziatini (14 punti, 4/7 da due, 2/11 da tre). Ottima la prestazione della capitana Federica Cipolletta, che ha chiuso a 4/8 al tire, 7 rimbalzi, due recuperi e due assist. «Abbiamo sofferto troppo all’inizio – commenta Luca Faragli – non siamo entrati in campo con la testa giusta e Livorno ne ha approfittato. Ho impiegato diversi minuti per riportare la squadra sulla giusta via e vincere abbastanza facilmente grazie a un buon secondo tempo. Mi piace sottolinea la prestazione Cipolletta, decisiva nel terzo e quarto periodo».