Bando per sostenere l’export delle imprese

Oltre 315mila euro per la transizione digitale con il bando Digitalizzazione Impresa 4.0 e altri 280mila euro per consolidare la presenza competitiva sui mercati internazionali. È quanto stanziato dalla Camera di commercio di Pistoia-Prato per il sostegno alle imprese del territorio. Il bando ‘Internazionalizzazione 2023’ si rivolge a micro, piccole o medie imprese e consorzi, società consortili e cooperative che intendono mettere in campo progetti orientati all’individuazione di opportunità in mercati esteri, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali per l’export, si spiega in una nota. "Siamo al fianco di tutte le realtà del territorio che vogliono esportare – dice Dalila Mazzi, presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato (nella foto) –. Intendiamo sostenere lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle nostre imprese". È possibile presentare domanda di contributo da 21 settembre al 23 ottobre.