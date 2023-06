Atletica: giovani biancorossi secondi a Roma

Grosseto, 22 giugno 2023 - Trasferta ricca di soddisfazioni a Roma per i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Nella capitale la società biancorossa conquista il secondo posto al Trofeo Giorgio Bravin, classico appuntamento del calendario nazionale arrivato all’edizione numero 56. Un piazzamento di prestigio alle spalle della Virtus Lucca, che si aggiudica il successo, ma davanti a tutte le altre squadre partecipanti in questa storica manifestazione. A livello individuale continua il bel momento del discobolo Mattia Bartolini che vince nettamente la sua gara e si conferma vicino ai cinquanta metri con un lancio a 49.28. Era la prima uscita agonistica del talento grossetano dopo l’impresa di Parma dove con 53.87 ha migliorato il primato italiano under 16 che resisteva da quasi mezzo secolo.

Tra gli allievi nei 3000 metri terzo posto di Alessandro Duchini, in grado di scendere al crono di 9’34”80. Si mettono in evidenza allo stadio dell’Acqua Acetosa intitolato a Paolo Rosi tra i cadetti anche Thomas Nencini, quarto in 42”46 nei 300 ostacoli, e la lanciatrice Caterina Di Iorio, che si migliora a 22.09 nel disco per il quinto posto, mentre Gabriele D’Amico è ottavo con il record personale di 38”34 nei 300 metri. Da sottolineare quindi i progressi del mezzofondista Federico Lubrano, con 6’15”79 sui 2000 metri, di Ilaria Petito nei 300 in 44”49 e di Pietro Paolini sulla stessa distanza con 39”26.

Tutti gli altri risultati. Cadetti. 80: Thomas Nencini 9”90, Nicolas Tonini 10”21, Ernesto Biliotti 10”54, Ilaria Petito 11”06; 300: Nicolas Tonini 39”98, Niccolò Sonnini 40”46, Ernesto Biliotti 40”98, Mattia Farini 42”54, Leonardo Puccillo 50”42, Emma Manuguerra 45”05, Anna Carotti 1’07”84; 1000: Alba Fabiani Marraccini 3’41”16; 2000: Pietro Colombo 6’39”07. Allievi. 100 e 400: Vanessa Tedde 13”57 e 1’10”54; 100: Margherita Breschi 13”58, Chiara Covitto 14”34; 400: Giorgia Domenichini 1’02”79; 3000: Andrea Lambardi 11’20”33; giavellotto: Francesca Boscherini 17.72.