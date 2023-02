Atletica, a Berlino è Ceccarelli show. Iapichino brilla tra le grandi star

Larissa Iapichino

Firenze, 11 febbraio 2023 – In avvio di questa stagione che precede quella olimpica, continuano a brillare i protagonisti toscani dell’atletica. Al meeting ’Istaf’ Indoor di Berlino, il velocista Samuele Ceccarelli (massese dell’Atletica Firenze Marathon) e Larissa Iapichino (fiorentina delle Fiamme gialle) hanno ottenuto ottime prestazioni.

Alla Mercedes Benz Arena Ceccarelli continua la sua escalation con un 6.58 sui 60 metri che cambia le sue prospettive internazionali e diventa l’ottavo italiano di tutti i tempi con lo stesso crono di Filippo Tortu. “Sono molto felice di questo risultato vista l’importanza del meeting – dice Ceccarelli – in batteria sono partito un po’ più rigido ma sono riuscito a centrare l’obiettivo della vigilia, ovvero la finale. A quel punto non avevo nulla da perdere e ho cercato di arrivare il più rilassato possibile: sfondare il muro dei 6.60 è una grandissima soddisfazione. Sinceramente non me l’aspettavo, vedere scritto 6.58 sul tabellone accanto al mio nome è stata un’emozione unica”.

Notevole anche la serata di Larissa Iapichino nel salto in lungo che con 6,68 si avvicina al personale stagionale di 6,72 e conferma di essere tornata ad alti livelli. In più, lo fa in una gara con grandi stelle della specialità, arrivando seconda dietro soltanto alla campionessa olimpica e mondiale Malaika Mihambo: fino all’ultimo ingresso in pedana la tedesca ha soltanto tre centimetri di vantaggio sull’azzurra delle Fiamme gialle, dopodiché incrementa fino a 6,81. Ma è l’unica a restare davanti alla primatista mondiale U20, che invece si toglie la soddisfazione di superare gente che conta come la britannica Jazmin Sawyers (6,69 ma seconda misura peggiore di Larissa), la serba oro mondiale indoor Ivana Vuleta (6,66) e, tra le altre, l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk (6,56). Nella sua serie Iapichino arriva due volte a 6,60.

“La pedana – dice Iapichino – era troppo corta e quindi abbiamo dovuto saltare con una rincorsa ridotta a 13 passi e preavvio, a differenza dei classici 15 passi, nonostante tutto è arrivata una bella serie, con un paio di salti nulli che erano superiori al mio stagionale di 6,72. È stata una bellissima gara, sono felice di questo secondo posto. Adesso testa agli Assoluti indoor, ci vediamo ad Ancona il 18”