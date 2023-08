Assistenza e aiuti a chi è in difficoltà

Le famiglie che hanno problemi di sovraindebitamento possono rivolgersi alla Fondazione toscana per la prevenzione per l’usura. A disposizione un numero verde, l’800-860070 (da mobile 055 4385920) al quale è possibile rivolgersi per assistenza e consulenza economico-finanziaria gratuita, riorganizzando i bilanci familiari, rinegoziando con le banche prestiti e mutui e concordando con i creditori i saldo e stralcio dei debiti. Avvalendosi di fondi statali e regionali può inoltre rilasciare garanzie alle banche convenzionate per agevolare la concessione di prestiti rateali fino all’importo massimo di 25.800 euro (che in casi particolari solo per piccole imprese può raggiungere 51.600 euro) con rimborsi fino a 60 mesi o mutui ipotecari fino a 200mila euro, con rimborso fino a 20 anni anche con ipoteca non di primo grado.