Assemblea Firenze Fiera, rinviata al 7 luglio, Regione Toscana approva Piano di Risanamento

L’assemblea dei soci di Firenze Fiera ha concordato ieri di sospendere la riunione riaggiornandola al 7 luglio "per dare la possibilità ad alcuni azionisti di completare l’istruttoria", come anticipato ieri da La Nazione. All’ordine del giorno dell’assemblea c’era l’approvazione del Piano di risanamento e rilancio. L’assessore all’economia della Regione Toscana, Leonardo Marras ha informato che la giunta regionale, nella seduta svoltasi lunedì, ha approvato il Piano di risanamento e ha espresso ieri parere favorevole. Per quanto riguarda la ricerca del socio privato, "la società sta completando la redazione del bando - si legge nella nota di Firenze Fiera- per le manifestazioni di interesse all’aumento di capitale, che verrà pubblicato nei prossimi giorni". Inoltre, afferma la società, "il reale fabbisogno economico-finanziario di Firenze Fiera ammonta a 12 milioni di euro. I restanti 16 milioni di euro sono la risultante della modifica della concessione della Fortezza da Basso avvenuta nel 2019. Si tratta di investimenti che la società sarà chiamata a fare solo dopo il completamento dei lavori in Fortezza che inizieranno nel mese prossimo e avranno una durata pluriennale".

La richiesta dello slittamento per ulteriori approfondimenti sui conti è stata fatta da due dei soci più ’corposi’: il Comune di Firenze e la Città metropolitana di Firenze. Positive le indicazioni che arrivano dalla Regione che vanno nel solco tracciato dal presidente toscano Eugenio Giani: via libera al piano di risanamento firmato dal presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini.

Assemblea riconvocata venerdì 7 luglio, poi sarà la volta del bilancio; all’inizio di luglio invece il bando alla ricerca di un nuovo partner che dovrebbe entrare nella compagine societaria con un tesoretto di 12 milioni.

"Firenze Fiera ha potenzialità inespresse enormi", per cui "è necessario accelerare il percorso di selezione del socio privato" ha detto Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di commercio di Firenze.