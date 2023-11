Arriva SoftPos, per pagare in sicurezza col cellulare

Banca Mps amplia l’offerta di soluzioni di strumenti di pagamento digitale con SoftPos, un’app sviluppata da Nexi, ideale alle attività in mobilità, per gli esercizi commerciali o le libere professioni. Grazie a SoftPos è possibile associare lo smartphone o il tablet per accettare pagamenti con carte contactless e tramite digital wallet, in semplicità e sicurezza, e con l’emissione della ricevuta. Il trend in crescita sui pagamenti digitali conferma la decisione di Banca Mps nel proporre SoftPos, soluzione digitale che, oltre al vantaggio della dematerializzazione degli incassi, consente all’esercente di accettare pagamenti digitali in sicurezza, tramite un dispositivo di uso quotidiano e a basso costo. Maurizio Bai (nella foto), Chief Commercial Officer Imprese e Private di Banca Mps: "E’ un valore aggiunto per la clientela che gestisce attività commerciali in mobilità".