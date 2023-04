Arezzo, dopo la promozione confermato Giovannini

Arezzo, 17 aprile 2023 – All'indomani della vittoria del campionato di serie D e del ritorno in Lega Pro della prima squadra, la Società Sportiva Arezzo è lieta di annunciare la prosecuzione del rapporto con Paolo Giovannini, nel rispetto dell'accordo triennalesiglato pochi mesi fa.

L'annuncio è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il presidente Guglielmo Manzo e l'amministratore delegato Sabatino Selvaggio.

A partire da oggi inoltre Paolo Giovannini si occuperà di tutta l'area tecnica del Cavallino, dalla scuola calcio fino alla prima squadra.

"Voglio ringraziare Paolo Giovannini per tutto quello che ha fatto e per tutto ciccia che sta facendo - ha detto il presidente Guglielmo Manzo - da oggi si occuperà di tutta l'area tecnica dell'Arezzo calcio, dalla scuola calcio fino alla prima squadra. Con lui si confronteranno tutti i vari collaboratori. Ci tengo inoltre a ringraziare i genitori di Lauro Minghelliche alla vigilia della partita con la Pianese ci hanno inviato un bellissimo video e che credo che ogni aretino oggi stia mandando loro con il cuore un abbraccio. Un altro ringraziamento lo voglio fare a Matteo Marani, presidente della Lega Pro, che pochi minuti dopo il triplice fischio di ha inviato un saluto per il ritorno in serie C. Un grazie infine alla mia famiglia per essermi stata vicina in questo mio percorso ad Arezzo e ai tifosi amaranto: ieri stare sotto quella curva era qualcosa di pazzesco".

"C'è stima nei mie confronti da parte di altre società ma non ho avuto contatti o incontri di alcun tipo - ha voluto precisare Paolo Giovannini - l'accordo fatto a novembre di tre anni aveva più valenza per il presidente che per me visto che in caso di mancato successo era giusto che la società potesse fare la sua scelta. Io ho firmato quel contratto ma avrei fatto un passo indietro se non avessimo vinto. Ieri mi sono commosso quando ho incontrato tifosi che sentendo certe voci mi ha chiesto di restare. Adesso pensiamo alla poule scudetto perchè il presidente ci tiene molto. Del futuro ne parleremo più avanti. Intanto voglio ringraziare Nello Cutolo con cui lavoro a stretto contatto tutti i giorni, il mister, lo staff tecnico e tutti i collaboratori".