Angeli, Aposti, Sclano e Martellini vincono la Staffetta di Canapone

Grosseto, 18 luglio 2023 - Roberto Angeli, Track & Field, Leonardo Aposti, Gs Reale Stato dei Presidi, Silvia Sclano, Atletica Costa d’Argento e Massimo Martellini, Team Marathon Bike. Sono i quattro vincitori dell’edizione 2023 della Staffetta di Canapone, la classica manifestazione targata Marathon Bike e Uisp, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto, che anche nella torrida serata di mercoledì 12 luglio ha colorato il centro storico di Grosseto. Ormai collaudata la formula: squadre formate in base ai tempi dei partecipanti per garantire equilibrio, emozioni e assoluta incertezza alla corsa. Come in effetti è stato: in neppure 40 secondi le prime cinque squadre, quelle che sono state premiate alla fine della manifestazioni. Al secondo posto, a 6 secondi dai vincitori, Tiziano Lori Asd 4° Stormo, Sergio Mori, Team Marathon Bike, Leonardo Baldi, Atletica Grosseto Banca Tema e Andrea Ferrarese, Team Marathon Bike; gradino più basso del podio per Michele Checcacci, Team Marathon Bike, Mirco Falconi, Team Marathon Bike, Marco Bordino e Lucia Marconi, Triathlon Grosseto (anche loro a 6 secondi di distanza). Al quarto posto Matteo Santilli, SBR3, Marco Casamenti, Gs Reale Stato dei Presidi, Leonardo Ciregia e Catia Gonnelli, Team Marathon Bike; quinti Giuseppe Romiti, 4° Stormo, Zuleima Cioffi, Team Marathon Bike, Riccardo Bosa, Atletica Costa d'Argento, Francesco Santoni, Atletica Costa d'Argento. Emozionati e felici, Angeli, Aposti, Sclano e Martellini (che hanno corso in quest’ordine) hanno raccontato il loro entusiasmo in un evento che è stato speciale per tutti i 104 partecipanti (26 squadre), con tanti grossetani incuriositi che hanno seguito la corsa in tutto il centro storico e soprattutto in piazza Dante, per la partenza, l’arrivo e gli elettrizzanti passaggi di testimone. Hanno premiato i vincitori Erminio Ercolani e Carlo Sestini dell’Avis, storico partner del Marathon Bike, Sergio Perugini, presidente Uisp e l’onorevole Fabrizio Rossi. “Ringrazio Marathon Bike, Uisp e Avis per questa bellissima manifestazione - ha detto l’assessore allo sport – e ovviamente a chi ha partecipato rendendo la serata così speciale”.