Anche Cosimo Pelucchini rimane nello scacchiere dell'Amen BC Servizi SBA

Arezzo, 13 luglio 2023 – L’Amen BC Servizi Scuola Basket Arezzo ha il piacere di comunicare che anche Cosimo Pelucchini farà parte del roster a disposizione di coach Evangelisti per il campionato si Serie B Interregionale 2023/2024. Arrivato in punta di piedi la scorsa stagione dopo due anni nel Valdisieve, Cosimo Pelucchini ha cambiato marcia nel corso del campionato risultando uno degli elementi più positivi da Gennaio in avanti, tanto da andare costantemente in doppia cifra di realizzazione nella fase decisiva dell'annata. A livello statistico la sua miglior prestazione è stata in gara 1 di Semifinale PlayOff contro Lucca dove ha segnato 17 punti, ma agli occhi di tutti è rimasto impresso il timbro in gara 5 di Finale a Prato quando Pelucchini ha giocato una partita ai limiti della perfezione con 13 punti e tanta sostanza anche nella metacampo difensiva, doti che saranno a disposizione dell'Amen BC Servizi anche nel prossimo campionato. Il commento di Cosimo Pelucchini “Sono molto contento della fiducia dello staff tecnico e della società che ha portato alla mia riconferma per il campionato di Serie B Interregionale. Ancora non abbiamo molte informazioni su quello che ci aspetterà in campo, ma sicuramente sarà una bella sfida che ci darà molti stimoli per rendere al massimo magari accompagnati alla cornice di pubblico vista negli scorsi PlayOff”. Il Presidente Castelli: “Prosegue l'allestimento della rosa del prossimo campionato con le conferme dei protagonisti della scorsa stagione e Pelucchini è stato un esempio di abnegazione per l'impegno messo in campo in ogni momento della partita. Siamo molto soddisfatti della sua permanenza in maglia SBA e ci auguriamo che possa diventare una delle colonne portanti della nostra rosa per i prossimi anni”. Nell'Amen BC Servizi 2023/2024 Cosimo Pelucchini indosserà il numero 2. Carriera 2022/2023 Serie C Gold - Scuola Basket Arezzo 2021/2022 Serie C Gold – Valdisieve Basket 2020/2021 Serie C Gold – Valdisieve Basket 2019/2020 Serie C Gold – Synergy Valdarno 2018/2019 Serie B – USE Empoli e C Silver Biancorosso Empoli 2017/2018 Serie B – USE Empoli e C Silver Biancorosso Empoli 2016/2017 Giovanili – USE Empoli 2015/2016 Giovanili – Sancat Firenze