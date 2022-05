Vincenzo Nibali lascia il ciclismo, l'annuncio al Giro d'Italia

Firenze, 11 maggio 2022 - Vincenzo Nibali lascia il ciclismo. Il corridore 38enne dell'Astana lo annuncia nella sua Messina, al termine della quinta tappa del Giro d'Italia vinta da Demare. Una notizia che ovviamente fa il giro del web e viene ampiamente commentata dal mondo del ciclismo e dai tifosi di Nibali.

"E' arrivato il momento di dedicarmi alla famigia, credo sia normale - dice Nibali al termine della tappa - Durante la diretta di Rai Due c'è stato anche un bello scambio di battute con Sonny Colbrelli, ex compagno di squadra di Nibali, un corridore adesso fermo dopo il malore che lo ha colto nelle scorse settimane. La decisione di Nibali era in qualche modo nell'aria. E il campione ha scelto la sua terra per annunciare al popolo del ciclismo la sua decisione.

Nibali lascia da campionissimo. E' uno dei pochi nella storia delle due ruote insieme a Merckx, Hinault e Gimondi ad aver vinto tutti e tre i grandi giri: Giro d'Italia (2013 e 2016), Tour de France (2012) e Vuelta di Spagna (2010). Nel suo ricchissimo palmares ci sono anche il Giro di Lombardia nel 2015 e nel 2017 e la Milano Sanremo nel 2018.

E la notizia viene presa con emozione anche in Toscana: Vincenzo Nibali ha mosso i suoi primi passi nel ciclismo proprio in Toscana, a Mastromarco, dove si è trasferito quando era un ragazzino. Diciotto gli anni di professionismo e una serie di vittorie che rimangono nella storia di questo sport.

"Diciotto stagioni - dice Nibali - sono voluto tornare con una maglia, quella dell'Astana, che mi ha dato tanto". Nibali ricorda anche la morte di Michele Scarponi, il ciclista Astana suo compagno di squadra che morì in un incidente nel 2016. "Il ciclismo - dice Nibali - è passione, poi ne ho fatto il mio lavoro. La famiglia è stata mia complice in quello. Molte volte noi ciclisti abbiamo lo stress a fior di pelle e la famiglia sa sempre cosa consigliarti".

Era giovanissimo Vincenzo Nibali quando lasciò la sua Sicilia per la Toscana. Voleva inseguire un sogno, quello di diventare un grande ciclista professionista. L'approdo in provincia di Pistoia, a Mastromarco, e da lì è iniziata la sua avventura sportiva. "Quello che decide lui va bene - dice la mamma di Nibali, Giovanna - E' giusto che dedichi un po' del suo tempo anche alla famiglia. Famiglia che è stata fondamentale. Inizialmente c'è stato il nostro sostegno, poi la moglie e la figlia sono state un supporto in più per lui".

"Adesso - dice poi Nibali - voglio godermi questo ultimo Giro d'Italia. Maglia rosa? Dobbiamo essere ragionevoli. Ieri ho sofferto molto ma bisogna vedere anche come andranno i prossimi giorni e vediamo se c'è spazio per qualche tappa".