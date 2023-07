Allarme di Goletta verde "Foci dei fiumi inquinate"

Le coste toscane, ammirate in tutto il mondo. Ma se la quasi totalità delle sue acque marine è in salute, non si può dire lo stesso per le foci dei corsi d’acqua. Lo dice Legambiente presentando i risultati delle analisi di Goletta verde. Sul totale dei campioni d’acqua processati, infatti, l’80% presenta livelli d’inquinamento superiore ai limiti di legge. Venti i punti monitorati lungo il litorale. Ben 16 quelli classificati come "inquinati" o "fortemente inquinati". L’analisi individua le criticità sulla depurazione dei reflui nelle foci, canali e corsi d’acqua. Tre campioni prelevati in mare e 17 in foce. I risultati si basano sul rapporto tra Unità batteriche formanti colonie e millilitri d’acqua. Il report risente delle piogge precedenti ai rilievi che hanno portato gli scolmatori a scaricare nei fiumi, scavalcando gli impianti di depurazione. Nella foto: il presidente di Legambiente Toscana, Fausto Ferruzza