Alga Atletica Arezzo, bei risultati ai Campionati di Società Allievi e Cadetti

Arezzo, 22 maggio 2023 – Medaglie, record personali e qualificazioni per i campionati italiani nel fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo. La società aretina è scesa in pista a Pietrasanta per i Campionati di Società Allievi 2006-2007 e a Prato per i Campionati di Società Cadetti 2008-2009 dove si è messa alla prova nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci, centrando ottimi risultati in entrambe le manifestazioni. Il bilancio complessivo ha registrato un oro, tre argenti e tre bronzi che certificano la bontà della preparazione impostata dai tecnici allo stadio di atletica “Tenti” di Arezzo.

Particolari soddisfazioni sono arrivate nella prima prova regionale dei Campionati di Società Allievi dove Nicholas Gavagni è stato tra i protagonisti con la vittoria nel salto in lungo con 6.71 metri e con il secondo posto nei 100 piani con record personale di 11.02 secondi. L’Alga Atletica Arezzo ha festeggiato anche una seconda medaglia nel salto in lungo con l’argento di Filippo Guiducci con record personale di 6.37 metri. Una positiva prestazione è stata firmata da Lorenzo Fazzi che, nei 400 ostacoli, ha fermato il cronometro a 59.37 secondi che è valso il quarto posto, il conseguimento del record personale e la qualificazione per i prossimi Campionati Italiani Allievi. La partecipazione della società aretina è stata arricchita anche dal quarto posto di Giovanna Gennai nel salto triplo con 10.69 metri, dal doppio sesto posto di Lorenza De Silva nei 100 piani con 12.87 secondi e nei 200 piani con 27.15 secondi, dal sesto posto di Leonardo Zanchi nel getto del peso con 8.81 metri e dal settimo posto di Giacomo Sbranti nei 400 piani con 52.70 secondi. Il programma della prova di Pietrasanta prevedeva anche gare di contorno degli Juniores dove è stato impegnato Riccardo Cincinelli del 2005 che ha corso i 110 ostacoli con il record personale di 15.69 secondi che ha permesso di centrare il terzo posto e l’accesso ai campionati italiani di categoria. Lo stesso Cincinelli, insieme a Lapo Madiai, hanno anche conquistato un argento nella staffetta 4x100 piani con la squadra dell’Atletica Firenze Marathon.

La seconda tappa dei Campionati di Società Cadetti ha invece dato vita a un partecipato confronto tra atleti delle province di Arezzo, Firenze, Prato e Siena dove, a livello individuale, è emersa Carlotta Anatrini con il terzo posto nel salto in alto con 1.50 metri. Una seconda medaglia è arrivata nella staffetta femminile 4x100 piani dove Anatrini, Gemma Fabbriciani, Lavinia Lancini e Ilaria Tarantino si sono piazzate terze con 54.34 secondi, mentre Edoardo Giaccherini ha chiuso i 100 ostacoli al quinto posto con il record personale di 15.12 secondi. L’Alga Atletica Arezzo ha poi registrato un quarto posto nel salto in lungo con Francesco Tortorelli con 5.44 metri, un ottavo posto nel salto triplo con Gemma Fabbriciani con 9.12 metri e un quinto posto nella staffetta maschile 4x100 piani con Giaccherini, Tortorelli, Alessandro Bruni e Filippo Misuri con 51.09 secondi.