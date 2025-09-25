Arezzo, 25 settembre 2025 – Al via da Coop.Fi ad Arezzo Via Amendola: attesi oltre 200 partecipanti tra atleti, amatori e giovani. Al termine ristoro ricco e premi firmati Coop e Decathlon.

Tutto pronto per la quinta edizione della Corsa Coop.Fi, in programma domenica 28 settembre con partenza alle ore 9:30 dal Centro Commerciale Coop.Fi di Arezzo.

L'edizione 2025 presenta importanti novità, a partire dal nuovo percorso pianeggiante disegnato in seguito ai lavori nell'area dell'ex Campo Scuola. Il tracciato cittadino sarà ripetuto due volte e toccherà alcune delle principali vie urbane.

Il percorso completo: Partenza Via Amendola Coop.Fi – Via del Cavardello – Via del Tramarino – Via Setteponti – sottopasso del Magnifico – Stradone Villarada – Via Santa Margherita – Via Dovizi – Via Mochi – Via Liguria – Via della Chimera – Via Sicilia – Via Romagna – Via Bologna – Via Marco Perennio – Via del Castro – zona Obi – sottopasso Coop – arrivo Coop.Fi.

Due distanze anche per la non competitiva: Oltre alla gara competitiva, è prevista una gara non competitiva di 5 km e 10 km, aperta a tutti: camminatori, famiglie e sportivi amatoriali. Quasi 200 iscritti, con possibilità di registrarsi anche domenica mattina fino alle ore 8:30.

I protagonisti in gara

Tra i favoriti Michele Pastorini, reduce da una brillante prestazione alla Maratona di Berlino, insieme ai compagni Notturni, Tartaglini, Mori, Graziani e Annetti. Da seguire anche Cangi (Romagna), Dibra (Siena) ei giovani Fusini Pietro e Matteo da Montevarchi.

In campo femminile, sfida tra Sadocchi, le compagne Trippi, Mattesini, Rodriguez e le umbre Belardinelli e Baldacci.

Settore giovanile dalle ore 11:00 , spazio ai giovani con le gare nei viali interni del centro commerciale: attesi oltre 50 partecipanti.

Ristoro finale e premi per tutti

Tutti i partecipanti che completeranno la gara riceveranno un premio di partecipazione a scelta tra:

¼ di prosciutto - Un pezzo di Parmigiano da 800-900 grammi