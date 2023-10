"Aiuti alle ditte colpite dalla peronospora"

"Nel decreto Asset abbiamo innalzato da 1 a 7 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle aziende vitivinicole danneggiate dalla peronospora. Si tratta di un provvedimento importante, fortemente voluto dalla Lega. Penso soprattutto alla mia regione, la Toscana, dove ci sono aziende che a causa di questa malattia della vite hanno perso oltre il 70% della produzione. E tutti sappiamo quanto conti il comparto vitivinicolo per la nostra economia regionale". Così il deputato della Lega Andrea Barabotti (nella foto) sull’emendamento relativo all’incremento delle risorse per il comparto vitivinicolo nel decreto Asset. "Sempre grazie a un emendamento del Dl Asset, le imprese agricole che vinificano nel 2023 potranno omettere in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, a condizione che il 70% delle uve utilizzate siano state vendemmiate nel corso dell’anno corrente".