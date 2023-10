Accordo sul futuro dell’ex tabacchificio

È stato firmato ieri, in Municipio, il contratto tra il Comune di Marsciano (Perugia) e l’impresa Sea Spa per la riqualificazione del complesso del Tabacchificio Pietromarchi a Marsciano. Sea, Società Edile Appalti, è l’azienda che si è aggiudicata la gara indetta dal Comune per l’appalto integrato che prevede la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione di un primo stralcio dei lavori di riqualificazione dell’edificio principale presente nel complesso del Tabacchificio Pietromarchi, per un valore complessivo di 5 milioni e mezzo di euro. Alla stipula del contratto erano presenti il sindaco Francesca Mele (nella foto), l’assessore Francesca Borzacchiello, il segretario comunale Cinzia Stefanangeli, il responsabile dell’ufficio lavori pubblici Mario Brizi e altri tecnici dell’ufficio.