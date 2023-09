Accordo fra Toscana e Umbria Stop a doppi abbonamenti

La giunta regionale della Toscana ha dato il via libera alla delibera proposta dall’assessore ai trasporti e mobilità Stefano Baccelli (nella foto) con cui è approvato lo schema di accordo fra Regione Toscana, Regione Umbria, Provincia di Arezzo e di Perugia con cui si definisce la gestione di alcuni servizi per eliminare il problema dei doppi abbonamenti. L’accordo riguarda in particolare la tratta fra l’alta Valtiberina in provincia di Arezzo e Città di Castello in provincia di Perugia per i quali viene previsto uno scambio di servizi fra gli enti delle due regioni affinché si possano raggiungere le località di destinazione con un unico vettore. "Con questa decisione – dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – sarà risolto il problema dei doppi abbonamenti per chi abita nei territori di confine. E’ un ulteriore esempio di collaborazione tra istituzioni per facilitare le esigenze dei cittadini". "I quali – aggiunge Baccelli – non dovranno più acquistare due abbonamenti, uno per i servizi umbri e uno per quelli toscani, e i costi per gli utenti saranno ridotti".