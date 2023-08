"Abbandono degli oliveti Il rischio è molto alto"

"C’è il rischio dell’abbandono degli oliveti in provincia di Firenze". Lo denuncia Francesco Colpizzi (foto), presidente dell’Unione Agricoltori di Firenze, nella sua relazione all’assemblea generale dell’associazione. "Il decreto ministeriale 617 del 2018 non ha permesso il riconoscimento, come organizzazione di produttori, dell’Associazione Produttori Olivicoli di Firenze e Prato, perché non commercializza direttamente il prodotto olive od olio dei soci, pur avendo la stessa prodotto alla Regione un numero tale di fatture di vendite dirette dei soci ampiamente sufficiente per rispettare i parametri europei - spiega Colpizzi -. Ciò ha impedito all’associazione di svolgere una serie di attività, tra cui l’ammodernamento delle olivete. Gran parte dell’olivicoltura fiorentina è inadeguata rispetto ai fabbisogni commerciali delle aziende, e, poiché non remunerativa, destinata a condizioni di abbandono o di semiabbandono".