55°Ruota d'oro – 93° Gran Premio Festa del Perdono, arriva la gara internazionale

Arezzo, 26 settembre 2025 – Grande appuntamento con il ciclismo martedì a Terranuova Bracciolini con la 55°Ruota d'oro – 93° Gran Premio Festa del Perdono, gara internazionale, classe 1.2. per Under 23.

Gli organizzatori guidati da Roberto Magini ed Ercole Mealli stanno definendo gli ultimi dettagli. Ben 35 squadre al via con 176 iscritti. L'anno scorso vinse il russo Roman Ermakov che in questo 2025 gareggia con la squadra sviluppo della Bahrein dove corre anche il campione italiano di categoria Alessandro Borgo e che è tra gli iscritti. Tra gli attesi protagonisti il campione austriaco Marco Schrettl del Team Tirol KTM Cycling in questa stagione, oltre al titolo nazionale anche della classica di San Vendemiano, poi terzo al Giro del Belvedere e al Palio del Recioto. Attenzioneerazione L'Hote e Chaleil della formazione francese della Decathlon Ag2r La Mondiale New Gen, il belga Servranckx della Soudal Quick Step che schiera anche il toscano Savino, Zumsteg della formazione svizzera del Velo Club Mendrisio.

Per quanto riguarda le squadre italiane saranno occhio agli atleti della Biesse- Carrera- Premac con i gemelli Bessega, i ragazzi della MBHBank Ballan con Cipollini, nipote del grande Mario e Masciarelli.

Lorenzo Masciarelli quest'anno il GP Liberazione 50 anni dopo la vittoria del nonno Palmiro, poi la VF Group Bardiani con Turconi primo al trofeo Piva e Pinarello che fu terzo lo scorso anno.

Tra gli iscritti anche le formazioni del Team Hopplà con Bruno e Gialli, valdarnese di Levane, la General Store con il danese Biehl, la Rostese con Lonsdale, la la MG KVIS con il campione dell'Uruguay Perez.

Come un puzzle va a comporsi il quadro della prossima edizione della Ruota d'oro e il prossimo 30 settembre in Viale Europa saranno sicuramente due ali di folla ad applaudire i corridori.

Partenza alle 13, da affrontare tre volte Cima Berna, le impennate di Montemarciano, Persignano e Piantravigne quest'ultima da scalare due volte. Nel finale il muro del Monticello e lo strappo di Cicogna. Arrivo previsto attorno alle 17 in viale Europa a Terranuova Bracciolini. Nell'albo d'oro spicca il grandissimo Gino Bartali, da ricordare anche Mario Cipollini.