Toscana, su Netflix la commedia romantica girata sulle colline fiorentine

Firenze, 26 maggio 2022 - Su Netflix la 'Toscana' conquista il pubblico di tutto il mondo. Da qualche giorno, sulla piattaforma streaming, è disponibile la commedia romantica dal titolo 'Toscana', scritta e diretta dal regista iraniano Mehdi Avaz. Il film danese non solo nel titolo richiama alle bellezze del Granducato, ma le mette anche in mostra. Parte della pellicola, infatti, è stata girata a ottobre 2020 (per quattro settimane) sulle colline fiorentine.

La location principale è il Castello di Ristonchi a Pelago, la cui origine risale all’anno 1000, e mantiene intatto il suo splendore grazie alla Torre e alla sua piccola chiesa adiacente. Le riprese hanno interessato anche il parco del Castello e l’oliveta. Alcune scene, inoltre, sono state realizzate anche a Villa Grassina, sempre a Pelago, villa del ‘700 poco distante dalla Riserva Naturale di Vallombrosa.

Il Castello di Ristonchi, nel film, è la tenuta che il protagonista, lo chef danese Theo, riceve in eredità. L'uomo, brillante e di successo, alla morte del padre, si ritrova a dover fare un viaggio in Italia per sistemare le questioni legali. Parte controvoglia, senza alcuna intenzione di tenere per sé l’eredità, anzi l’idea è di venderla prima possibile. Il destino ha però in serbo per lui ben altro. Serve del tempo per trovare un acquirente, considerando le grandi dimensioni della tenuta che che include anche un castello e un ristorante. Per la prima volta dopo molto tempo, Theo ha dunque del tempo libero e ha modo di dedicarsi alla sua più grande passione, la cucina. Con l'aiuto di Sofia, una ragazza di origini rom che è cresciuta nella tenuta, riscopre se stesso e quando si trova a organizzarne il matrimonio vengono a galla sentimenti inespressi e nuovi, che potrebbero cambiare per sempre il suo futuro.

Nel cast i protagonisti sono Anders Matthesen (molto noto in patria) nei panni delle chef e Cristiana Dell’Anna (già conosciuta per il ruolo di Patrizia Santoro nella serie 'Gomorra'), a cui si affiancano Sebastian Jessen, Laerke Winter. Tra gli altri attori italiani anche Andrea Bosca e Pino Ammendola nei panni dell’imprenditore interessato alla proprietà.