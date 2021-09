Firenze, 19 settembre 2021 - Cresce la sensibilità ambientale di fronte alle varie emergenze che ci circondano (a partire da quella climatica) e questo trova spazio anche nei cartoni animati. Così, la Rainbow di Iginio Straffi (vera fucina di successi in animazione a partire dal fenomeno mondiale delle "Winx" fino a "44 Gatti", senza dimenticare le incursioni nel live action) lancia la nuova serie Summer & Todd L’Allegra Fattoria che andrà in onda su Rai Yoyo a partire dal 21 settembre, tutti i giorni alle 8:00 e alle 17:15. Si tratta di una produzione Rainbow con la partecipazione di Rai Ragazzi, in coproduzione con Motion Pictures e la TV pubblica spagnola Rtve

Dal 21 settembre andranno in onda i primi 26 dei complessivi 52 episodi da 7 minuti che raccontano le avventure quotidiane della Fattoria Raggio di Sole, per avvicinare i più piccoli al mondo della natura e al tema della sostenibilità ambientale. Attraverso storie divertenti e ricche di tematiche educative, i più piccoli si immergeranno nelle attività di una fattoria e scopriranno tante curiosità sulla natura che li circonda e sull’importanza di uno stile di vita sano. Protagonisti della serie Summer, la coniglietta di città, e il premuroso procione Todd, il proprietario della fattoria, che insieme a una squadra imbattibile di amici animali conquisteranno ben presto il cuore di bambini e famiglie con il loro ottimismo, tanta allegria e voglia di superare ogni difficoltà tutti insieme.

"E' una serie sulla sostenibilità ambientale _ spiega Straffi _ e si rivolge ai bambini in età prescolare raccontando cosa si produce in una fattoria ecologica, e puntando sul rispetto dell'ambiente, sul mangiar sano e via dicendo".

Summer & Todd L’Allegra Fattoria non sarà l'unica novità in casa Rainbow: a novembre, sempre su Rai Yoyo uscirà l'attesa serie "Pinocchio and friends" che trasporta il classico di Collodi nel mondo contemporaneo senza perdere la fantasia e la voglia di sognare a occhi aperti.