Firenze, 10 febbraio 2022 - Piero Pelù compie 60 anni (e mezzo secolo di musica) ed è alle prese con le prove de 'L'Ultimo girone', il tour con i Litfiba che partirà da Padova il 26 aprile.

Il rocker fiorentino Piero Pelù festeggia il compleanno il 10 febbraio 2022. E su Instagram posta una foto con un paio di divertenti occhiali a forma di '60' e lo stesso numero appare anche nella torta a forma di 'Diabolo'. "Eccomi entrato nei mitici anni 60, quelli del rock’n’roll ammanetta. Sono carico a pallettoni, testa che frulla a 10.000 giri ed energie stra positive per 'L’Ultimo Girone' coi Litfiba. E tenetevi pronti che il 21 marzo ci sarà una bella sorpresa" scrive Pelù nel post che è stato inondato di 'mi piace' (17,5mila in appena cinque ore).

Tanti fan ma anche colleghi del mondo dello spettacolo gli hanno mandato gli auguri: da Lorenzo Jovanotti a Giusy Ferreri passando per Vasco Brondi, Francesco Sarcina (leader de 'Le Vibrazioni), Mauro Corona e Manuel Agnelli. Questi ultimi due gli hanno dedicato delle Storie su Instagram.

Classe 1962, il fiorentino ha una lunga carriera musicale alle spalle, sia come frontman dei Litfiba - band fondata a Firenze nel 1980 - , sia come solista. E proprio quest'anno il cantante ha annunciato che salirà sui palchi italiani per l'ultima volta insieme al gruppo fiorentino, con il tour dal nome 'L'ultimo Girone' per celebrare oltre 40 anni di storia della musica.

Era il gennaio 1999 quando usciva l'album 'Infinito', disco destinato a rimanere nella storia del gruppo, oltre a essere il loro disco più venduto. E su Instagram, proprio poche settimane fa Pelù ha scritto: "Gennaio mese esplosivo per la storia Litfiba! Correva l'anno 1999 e usciva 'Infinito', che sarebbe poi rimasto primo in classifica per mesi conquistando il disco di Diamante. E mentre ripercorriamo questi ultimi 40 anni, continuiamo il conto alla rovescia per 'L’Ultimo Girone'... Vietato mancare!", invitando i suoi fan a non mancare all'importante appuntamento.

Il cantautore, ma anche artista impegnato in politica e nel sociale e scrittore, è padre di tre figlie avute da due donne diverse, e dal 2019 è felicemente sposato con la direttrice d'orchestra Giovanna Fratta.