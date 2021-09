Casciana Terme 4 settembre 2021 – Al mattino il test di ammissione alla Facoltà di Medicina dell’Università di Pisa, a tarda serena la corona di Miss Toscana. E’ stata molto intensa ma sicuramente indimenticabile la giornata di ieri per Viola Ciollaro, 19 anni, studentessa di Lucca che è la nuova Miss Toscana. Per assegnare il titolo 2021 si è tornati, dopo l’edizione saltata per la pandemia, in quella piazza di Casciana davanti alle Terme che da 39 anni ospita l’ultimo atto della kermesse di bellezza che caratterizza l’estate del Granducato.

E altre ad assegnare lo scettro si sono attribuite anche le fasce di sette titoli satellite e quindi complessivamente saranno otto le ragazze toscane presenti alle prefinali nazionali di Jesolo, alla ricerca del passaporto per la finalissima di Miss Italia. Viola Ciollaro è figlia di un avvocato e di una professoressa di lettere che quando aveva l’età di sua figlia faceva l’indossatrice. Per questo ha trasmesso la passione a Viola che come tutte le ventitré finaliste ha un ‘piano A’ fatto di studi universitari, impegni lavorativi, attività sportive più o meno ad alto livello.

Ma il sogno nel cassetto, per lei che vuole fare la pediatra perché le piacciono i bambini, è un altro: ritagliarsi uno spazio importante nel mondo della moda. Al secondo posto di strettissima misura la bionda di Rosignano Marittimo, anche lei 19enne, Sara Galantuomini, al terzo la senese di Castellina in Chianti Arianna Dionigi che è figlia di Davide Dionigi ex giocatore di serie A e B e ora allenatore e di Cristina Cellai che sfiorò il titolo di Miss Italia nel 1998. Viola Ciollaro è stata incoronata dal presidente di giuria, l’attore Paolo Conticini. Con lei, Sara Galantuomini (Miss Cinema) e Arianna Dionig (Miss Sport)i vanno alle prefinali nazionali anche Daniela Ruggirello di Livorno (Miss Miluna), Alice Baldini di Sesto Fiorentino (Miss Be Much), Rebecca Riccetti di Cascina (Miss Sorriso) e Laura Sicca, di Lucca, che è subentrata alla nuova miss Toscana come vincitrice della fascia di Miss Rocchetta Bellezza. L’elenco è completato da Vanessa Colecchia di Massa che ha vinto Miss Eleganza.