Cortona(Arezzo), 27 settembre 2021 - Jovanotti compie 55 anni e i social si riempiono di auguri. Il cantautore Lorenzo Cherubini oggi, 27 settembre, festeggia il compleanno: 55 candeline che spegne tra i filari di viti. Come posta sui social, il cantautore, sorridente, con cappello di paglia in testa e grappolo d'uva in mano, si mostra in un'inedita versione 'campagnola'. "Oggi si vendemmia!!! gimme 55!" scrive su Instagram il Jovanotti nazionale. "Com’è quella cosa del vino rosso che migliora con gli anni?…mmmm… alla salute!" conclude l'artista che per l'occasione si è lasciato immortalare da Francesca Valiani, sua sposa dal 2008 nonché storico amore.

A mandargli gli auguri via social sono tantissimi fa, oltre a colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo: da Max Gazze a Amadeus, da Emma a Levante, da Diodato al bassista Saturnino Celani. L'amico e collega Gianni Morandi gli dedica un breve video della hit estiva 'L'Allegria' e Jova risponde così: "Caro maestro grazie!". Il rocker Vasco, invece, manda gli auguri con una storia su Instagram corredata da una foto in cui i due cantanti sono insieme qualche anno fa.

Immancabili gli auguri di Claudio Cecchetto che, alla fine degli anni Ottanta, lo mise sotto contratto come presentatore a Deejay Television e come disc jockey a Radio Deejay. "Quanti auguri a te. Quanti auguri a te. Quanti auguri Lorenzo Tanti auguri a te" scrive Cecchetto. Insomma una valanga di auguri tanto che poi Jovanotti, su Twitter, scrive ancora: "Non ne ho mai ricevuti così tanti come oggi, è una vendemmia ricchissima di affetto, grazie a tutti".