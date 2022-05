'Giustizia per tutti', la lucchese Giulia Battistini al fianco di Raoul Bova

Firenze, 17 maggio 2022 - C'è anche la lucchese Giulia Battistini al fianco di Raoul Bova nella serie tv "Giustizia per tutti". Dal 18 maggio, su Canale 5, per tre prime serate (sei episodi) va in onda la nuova fiction - prodotta da R.B Produzioni e Showlab per Mediaset - dal titolo "Giustizia per tutti" che vede come protagonista l'attore del momento, ovvero Raoul Bova - già vincitore degli ascolti di Raiuno nei panni del nuovo parroco di Spoleto, don Massimo, nella storica fiction "Don Matteo" - affiancato in questa avventura dalla compagna Rocío Muñoz Morales.

Diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile, “Giustizia per Tutti” - ambientata a Torino - narra la storia di Roberto (Raoul Bova), fotografo stimato, che viene condannato a trent’anni per l’omicidio di sua moglie Beatrice. Roberto non si arrende, continua a combattere per avere giustizia, cerca nuove possibilità, studia, arriva a laurearsi in Giurisprudenza riuscendo a dimostrare la sua innocenza. Dopo dieci anni, si trova fuori dal carcere con una vita da ricostruire. La grande occasione gli arriva da Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales), la figlia del titolare dello studio dove lavorava sua moglie. Ha studiato il caso di Roberto e vuole che collabori con il suo studio per difendere chi, come lui, ha subito condanne ingiuste.

Fanno parte del cast Anna Favella, Francesca Vetere, Jacopo Crovella, Giuseppe Antignati, Elia Moutamid, Rossella Brescia, Anna Ferruzzo, Roberto Zibetti, Giada Di Palma, Silvia Lorenzo, Beppe Rosso e la giovane Giulia Battistini, l'attrice nata a Lucca il 23 maggio 1994.

Giulia Battistini è nota per aver interpretato Miria, la sorella di Nada nel film tv "La bambina che non voleva cantare", diretto da Costanza Quatriglio (andato in onda su Raiuno a marzo 2021) e basato sulla vita della cantante italiana Nada, dall'infanzia fino al debutto al Festival di Sanremo.

Stavolta, invece, la 28enne lucchese interpreta Chiara, una giovane praticante dello studio di avvocati guidato da Victoria Bonetto. "Lei è Chiara, la mia prima grande avventura e parte del mio cuore! Spero entrerà anche noi vostri! Quindi tutti collegati su Canale 5 per il primo episodio di Giustizia per tutti" scrive su Instagram Giulia Battistini postando una foto di scena insieme a Raoul Bova.