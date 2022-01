Sanremo, 30 gennaio 2022 - La conduzione di Amadeus con Fiorello spalla, tanti ospiti, le consuete polemiche e il gossip: il frullatore Sanremo è pronto a partire. E una volta di più gli italiani saranno incollati per una settimana davanti al grande schermo fino alla proclamazione del vincitore. Come di consueto, i social tireranno una volata importantissima per l'evento musicale tra i più importanti d'Europa.

Speciale Sanremo

Uno dei grand riti del Belpaese a cui nessuno si sottrae, grandi e piccini, persone di ogni estrazione e ceto sociale. Certo, ci sono anche coloro che Sanremo non lo guardano ma una cosa è certa: gli ascolti e l'interesse del pubblico, nella settimana da martedì 1 a sabato 6 febbraio saranno tutti convogliati sulla Liguria. Ma ecco dieci cose da sapere su Sanremo.

Il bookmaker inglese Stanleybet al momento vede in testa due che già hanno trionfato al Festival, vale a dire Elisa, che si presenta con la canzone 'O forse sei tu', e Mahmood, in gara in coppia con Blanco col pezzo 'Brividi'. Entrambi gli artisti sono dati in testa a 4.50. Terza in lavagna un'altra ex vincitrice, Emma, che con 'Ogni volta è così' è quotata a 8.00. A 9.00 troviamo La Rappresentate di Lista con 'Ciao ciao', mentre Sangiovanni con 'Farfalle' è quinto su Stanleybet.it bancato a 10.00.

Al Teatro Ariston tornerà il 100% del pubblico, che dovrà essere fornito di greenpass rafforzato e mascherina Ffp2. Mancherà il palco esterno in piazza Colombo, da dove andavano in onda molte trasmissioni Rai, perché sarebbe complicato gestire il distanziamento.

Tutti pazzi per il FantaSanremo. Il gioco sul Festival, nato già da qualche anno per iniziativa di un gruppo di appassionati, è diventato ormai una vera istituzione festivaliera, tanto da incuriosire gli stessi protagonisti della kermesse. Ma quest'anno sta registrando una vera impennata. E se nel 2021 le iscrizioni si chiusero a circa 50.000 squadre, per l'edizione 2022, ad una settimana dal festival (è possibile iscrivere la propria squadra entro lunedì 31 gennaio alle ore 23.59), le squadre formate sono già più di 125.000. Ogni giocatore ha a disposizione 100 'Baudi' per acquistare 5 degli artisti in gara: la valuta è infatti intitolata al decano del festival Pippo Baudo.

Per formare una squadra occorre infatti schierare 5 artisti e nominare capitano uno di loro. Il regolamento del FantaSanremo è sulla falsariga del fantacalcio. Ma i bonus e i malus sono a tema sanremese: ogni gesto di un artista può avere un peso nel FantaSanremo (naturalmente spetta alla FIF l'ultima parola).

Così, accanto al punteggio del primo posto in classifica (50 punti), del secondo (35 punti) e del terzo (25 punti), peseranno un'infinità di altre possibilità: l'artista che cambia o trasforma completamente il suo outfit durante l'esibizione guadagna 10 punti. Gli Insulti o gesti provocatori contro il pubblico valgono invece 25 punti. Mentre 5 punti vengono assegnati per un bacio sulla guancia durante l'esibizione.

È a Sanremo la nave da crociera Costa Toscana, l'ammiraglia di Costa Crociere, che nei giorni del Festival della Canzone Italiana (1-5 febbraio) si trasformerà in dependance del teatro Ariston. Per salire a bordo della Costa Toscana, oltre al green pass rafforzato, saranno necessari due tamponi: uno molecolare, nelle settantadue ore prima dell'imbarco e non antigienico, che verrà effettuato al momento di salire a bordo.

Anche a Sanremo si fanno i conti con la variante Omicron: la macchina messa a punto dalla Asl 1 imperiese per conto della Rai sta effettuando «una media di 170-200 tamponi al giorno, ma aumenteranno sicuramente con l'avvio del Festival»: «Positivi ce ne sono e, anzi, sono chiaramente in percentuale maggiore rispetto all'anno scorso», ammette il dottor Giandomenico Poggi, a capo del team di sanitari che nella tensostruttura di piazza Borea D'Olmo, dietro al Teatro Ariston, eseguono i test a tutti gli artisti e gli addetti ai lavori del 72/o Festival, al via il 1 febbraio. Nel caso in cui una persona risulti positiva al Covid, «il campione viene ripetuto ed eventualmente viene chiesta un'ulteriore conferma con tampone a rna». Per consentire lo svolgimento del festival e insieme garantire «la massima tutela di tutti i lavoratori, collaboratori, fornitori e artisti», la Rai ha messo a punto un protocollo stringente anche per cantanti e ospiti: niente autografi né foto con i fan; interviste preferibilmente da remoto; pasti da consumare da soli.

C'è già chi la chiama « Green pass…erella», ma con il certificato verde non ha nulla a che vedere. È la nuova passerella in erba vera e sintetica installata davanti al teatro Ariston di Sanremo e destinata a 'guidarè in sala gli spettatori. "Il colore verde, rispetto a quello rosso degli anni passati (all'epoca c'era il red carpet, ndr) si riallaccia alla politica ambientale dell'unico sponsor del Festival di quest'anno, Eni, che promuove le energie rinnovabili - spiega l'assessore al Turismo di Sanremo Giuseppe Faraldi -. Sono davvero felice di rivedere in funzione la passerella degli spettatori, un segnale di ritorno alla normalità, dopo quello che abbiamo passato l'anno scorso".

Il maestro Vessicchio, uno dei volti storici del Festival di Sanremo, dichiara «Ci Sarò!» e dirigerà le Vibrazioni che presenteranno «Tantissimo» un brano di matrice rock, energico e incalzante dove emerge l'animo più viscerale della band e a cui si contrappone un testo intimista e dal linguaggio universale, in cui ciascuno può trovare un pezzo della propria esperienza di vita.

Dopo un corteggiamento insistente da parte dell'amico Amadeus, Fiorello ha ceduto ed è sbarcato al Festival. Per il terzo anno consecutivo, Ciuri e Ama si ritroveranno insieme sul palco dell'Ariston. Ma stavolta c'è anche 'il terzo incomodo' Checco Zalone, la cui presenza a Sanremo, per la prima volta, è molto attesa. L'artista pugliese campione di incassi al box office è stato il primo superospite annunciato.

A Sanremo è tutto pronto per l'avvio della Prima Edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022. La manifestazione si terrà nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.30, nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 2022, nell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione di Sanremo. Il Festival, organizzato dal cantautore e direttore artistico Fabrizio Venturi, con il Patrocinio del Comune di Sanremo e della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, si prefigge l'intento di diffondere e far conoscere in Italia, in modo più approfondito, la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede.

Su TikTok il racconto del festival di Sanremo è già iniziato, accompagnato dagli hashtag #DietroLeQuinte e #Sanremo2022: tanti gli artisti, i cantanti in gara e i creator che stanno condividendo video, pronostici o raccontando i retroscena. La piattaforma quest'anno ospiterà «Stasera Sanremo?» con i The Jackal ( _the_jackal): un pre-show, ideato e scritto dai The Jackal, tutto sulla manifestazione