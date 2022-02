Firenze, 5 febbraio 2022 - Dopo il successo di Sanremo 2022 e aspettando il nuovo programma in Rai, per Drusilla Foer è tempo di tornare in teatro.

Alter ego dell'attore fiorentino Gianluca Gori (classe 1967), dopo che il personaggio è esploso sul web (e sembrava inizialmente di nicchia), Drusilla è diventata popolare anche al cinema e in televisione. Ma con Amadeus, sul palco dell'Ariston durante la terza serata del festival di Sanremo 2022, la popolarità della nobildonna toscana (o come lei stessa ha detto prima di calcare il prestigioso palco "un'anziana suobrette") è esplosa.

E il direttore di Raiuno, Stefano Coletta, le ha già fatto un'offerta interessante. "Mi sento di dire che a Drusilla, che conosco bene perché l'ho incontrata tante volte prima di chiamarla a Sanremo - ha detto Coletta durante la conferenza stampa prima della quarta serata del Festival - darei una seconda serata seriale dal lunedì al venerdì. Potrebbe accompagnare gli italiani con grande intelligenza. Credo che abbia un portato di raffinatezza, intelligenza e grande ironia che sono registri che servono in una tv generalista. Sicuramente ci lavoreremo".

In attesa, quindi, di un programma tv tutto suo, l'artista - icona di stile e con la battuta pronta - torna nel suo habitat naturale, il teatro, con il recital 'Eleganzissima' dove racconta proprio la vita immaginaria di Drusilla Foer, una vita da romanzo fatta di viaggi in luoghi esotici e amori. Un racconto tra il reale e il verosimile che ha appassionato già migliaia di spettatori e che adesso riprende per girare un po' tutta l'Italia.

Ecco le prossime date: il 9 e 23 febbraio a Bologna, il 12 a Carpi, il 17 a Narni, il 18 a Orvieto, il 24 a Varese, il 26 e 27 a Modena, il 28 a Ravenna, il 2 e 3 marzo a Mestre, l'8 a Bergamo, il 10 a Parma, il 13 a Trento, il 17,18,19 e 20 a Napoli, il 21 a Salerno, il 22 a Caserta, il 24 25, 26 e 27 a Catania, il 28 a Palermo e il 30 a Lecce.

Per quanto riguarda la Toscana, 'Eleganzissima' farà tappa a Montecatini Terme il 5 marzo al teatro Verdi. A maggio, invece, arriverà al Verdi di Firenze (il 14 maggio) con una versione particolare del suo show intitolato 'Eleganzissima - Drusilla Foer - Friends & Orchestra'. Lo spettacolo, in questo format, è in programma anche a Roma, al Teatro Olimpico, il 9 maggio e a Milano, al Teatro Arcimboldi l'11 maggio.