Assunzioni subito "Cultura dell’accoglienza per promuovere il turismo"

La Roqqa sarà un hotel di lusso la cui missione sarà quella di celebrare l’ospite. Nasce dalla riqualificazione dell’ex hotel "Don Pedro" situato a Porto Ercole, in una posizione unica che domina il porto e l’intero borgo. Una struttura ricettiva che conterà su 105 addetti: al momento ne mancano circa una quarantina per completare l’organico, in vista dell’apertura che avverrà entro la stagione estiva. È quindi possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo mail [email protected] Sono ricercate figure sia nella parte della ristorazione che per le attività di gestione camere. Sono compresi anche i dipendenti che faranno parte dei due beach club rilevati dall’azienda, Riva del Marchese e Le Viste. Ma quali sono le caratteristiche de La Roqqa, che sta ultimando i lavori di ristrutturazione in vista dell’imminente apertura? Ne parliamo con Flavio Bucciarelli, referente dell’azienda Erqole Ospitality.

In cosa consisterà l’attività della struttura che guarda sul paese di Porto Ercole?

"La struttura prevede 55 camere e suite in prevalenza vista mare; fiore all’occhiello sono la Penthouse panoramica, con vista su Porto Ercole e anche sulla Feniglia, e il ristorante e lounge bar sul roof top. Seguono il Mezzanino e la ‘White Room’: il primo è un ‘all day dining’ e si presta ad attività conviviali, la seconda zona si presta all’organizzazione di eventi culturali, convegni, matrimoni o compleanni. I beach club avranno inoltre servizi aggiuntivi in termini culinari e di benessere".

Quali saranno i servizi innovativi offerti da La Roqqa?

"La Roqqa ha una grande attenzione alla sostenibilità. Daremo la possibilità di girare con veicoli elettrici e forniremo un servizio di navetta per la spiaggia. Stiamo finalizzando un accordo con Orto Giusto, associazione no profit che dà lavoro ai ragazzi diversamente abili. Inoltre, nelle camere dell’hotel ci saranno dei rubinetti per filtrare l’acqua con delle bottiglie di alluminio che regaleremo agli ospiti, eliminando l’uso della plastica monouso".

Quali sono i servizi in collaborazione con il Centro per l’Impiego?

"L’azienda usufruisce dei Servizi alle Imprese di Arti – Centri per l’Impiego area grossetana dal 2021. Nel 2022 ha partecipato alla Fiera Toscana Lavoro 2022. Abbiamo realizzato un Recruiting Day alla Polveriera Guzman. Abbiamo avuto 71 appuntamenti prenotati e 17 che sono arrivati durante la giornata, il nostro obiettivo è assumere quanto più possibile personale proveniente dalla Toscana, che sia Monte Argentario, Orbetello e provincia di Grosseto. Abbiamo anche un piano di formazione: ai nostri dipendenti faremo un corso di inglese".

Andrea Capitani