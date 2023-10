Unione ciechi, novant’anni di storia: "Ci raccontiamo anche sui social"

Un piccolo esercito di 120 persone, che ogni giorno fa riferimento a questa associazione per segnalare bisogni, istanze, ma anche per occasioni di confronto e crescita. Soluzioni e voglia di stare insieme e vivere un futuro a tinte colorate, anche se i loro occhi restano immersi nel buio. Al primo piano del civico 103 di via Crispi si apre la porta della sede spezzina dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, dove vanno avanti innumerevoli attività, portando avanti un’eredità storica: fondato a livello nazionale nel 1920, nella città del Levante ligure questo ente è attivo dalla fine degli anni Trenta. Oltre ai soci effettivi – conditio sine qua non per iscriversi è la cecità, parziale o totale - anche genitori e volontari ruotano attorno a questo presidio che dà il la agli ipovedenti per muoversi in autonomia. "Quando tuo figlio perde la vista, ti cade mondo addosso – racconta un genitore – non avendo esperienze dirette, ti sembra che non si possa fare niente, invece pian piano si impara il Braille, si fanno corsi di orientamento stradale, ci si aiuta con la tecnologia e si torna ad essere normali, o poco ci manca".

Lo sa bene il presidente Luca Barani, subentrato in corso di mandato all’uscente Emanuele Marras, che porta avanti le attività della sezione spezzina con la vice e compagna di vita Krenare Zylfalari - insieme alla quale è protagonista della seguitissima pagina Instagram “Orbi et orbi”, in cui raccontano il quotidiano dei non vedenti”. Fanno squadra con loro Alessandra Ghinetti, Giovanni Sodini e Fernando Madras – unico vedente – formano il consiglio che si rinnova ogni cinque anni; oltre ad essi, ci sono i soci sostenitori, che non hanno, però, diritto di voto. "Siamo l’unico interlocutore autorizzato al confronto con il governo sulle questioni che riguardano la cecità" spiegano. Ma in cosa si traduce tutto questo sul territorio? "Ascoltare è il primo step – esordisce Barani – le richieste dei nostri soci riguardano principalmente gli spostamenti in città o a piedi; serve sistemare quello che non va: ad esempio, ci sono attraversamenti pedonali che consideriamo particolarmente pericolosi ed è stato necessario riparare alcuni semafori sonori. Il Comune si è dimostrato sempre sensibile nei confronti delle nostre istanze". Essere ciechi nel 2023 significa contare sull’aiuto della tecnologia: ausili visivi come videoingranditori, che leggono pagine ed etichette, smartphone con sintesi vocale e molto altro, sono un prezioso strumento a supporto dell’autonomia. E si conta anche sui volontari, come chi legge gli audiolibri, creando una biblioteca sonora. Ma non finisce qui: dai corsi di Braille – anche per insegnanti di sostegno - , IPhone e make up per non vedenti, alle iniziative “al buio” per sensibilizzare chi vede, alla prevenzione della cecità nelle scuole le attività sono innumerevoli. E il 16 dicembre prossimo è in programma un concerto in onore di Santa Lucia, patrona dei ciechi e custode della vista.

Chiara Tenca