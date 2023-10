Una crescita continua, da Roma a Venezia. La sede di piazza Europa inaugurata due anni fa

La sede di Startè, in piazza Europa 16, è stata inaugurata l’8 marzo 2021 con la mostra ‘Infinita Mente’ di Francesco Vaccarone e otto artiste spezzine; in poco più di 2 anni ha ospitato dieci esposizioni; altre sei si sono sviluppate in sedi prestigiose come Palazzo Valdina del Parlamento a Roma e La Cittadella a Sarzana (prime due assolute del fotografo freelance Gian Marco Benedetto) o alla Biennale di Venezia ‘Venezia Madre’ a Cà Cappella Memo. La prossima, personale dello scultore Roberto Rocchi, sarà il 13 gennaio al Museo del Design Adi di Milano. "Startè – dichiara Asti – dimostra che, tra gestione pubblica e iniziativa privata, possono realizzarsi sinergie".