Una casa ’natalizia’ con poca spesa: "Lo stile classico resta il più amato"

Come vivere in un nido speciale in tempo di feste? Grazie ai consigli delle esperte e con una spesa ridotta, basteranno piccoli trucchi ed accorgimenti di interior design per scaldare l’atmosfera e creare il magico mood natalizio. Parola di Love Home – Progetti e idee per tutti, studio di architettura specializzato in home staging e relooking formato da Elisa Cortese e Francesca Bonfiglio. "Lo stile natalizio classico, caldo e ricco, resta il più amato dalle famiglie italiane – spiega quest’ultima – con tripudio di rosso, oro e verde per elementi tessili e decorazioni, ma I’ Love Home vuole andare oltre gli schemi tradizionali, perché si può accogliere il Natale anche con altri stili di arredo. Anche una casa moderna, infatti, può essere addobbata e partendo dal presupposto “less is more”: pochi oggetti e simboli natalizi ricreeranno e scalderanno la giusta atmosfera, eliminando il superfluo”. Ed ecco cosa suggerisce questo studio per feste dolci ed eleganti, partendo dalla palette colori. "Suggeriamo un mix tra le tonalità champagne lucido e opaco, il rosa zucchero filato perlato e opaco, il classico bianco natalizio e oro, rigorosamente chiaro con finitura lucida e opaca. Sarà sicuramente di effetto utilizzare complementi di arredo come coprivasi e candelabri dorati, una tovaglia di lino bianca che ricopre la tavolata illuminata da posate e un centrotavola in oro chiaro satinato, con candele profumate e decorazioni a forma di cuore". Immancabile protagonista, l’albero: bianco, decorato con sfere rosa e champagne alternate ad ornamenti dorati, fiocchi di raso rosa e dettagli in oro per un tocco delicato. "Se il vostro soggiorno lo permette potrete collocare l’albero in una posizione centrale. Se invece gli spazi sono ridotti, la posizione migliore sarà in un angolo possibilmente vicino a una finestra perché con il calore del buio le luci creeranno un’atmosfera natalizia ideale".

Chiara Tenca