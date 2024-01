Una boccata d’ossigeno. Lezzi: "Eventi fondamentali nella bassa stagione"

Rossella Lezzi, presidente di Federalberghi Confcommercio: torna Wine and Siena in un periodo di bassa stagione: qual è la sua importanza per il settore ricettivo?

"L’organizzazione di eventi nei mesi di gennaio e febbraio rappresenta per la città una sorsata di acqua nel deserto. Il tema riguarda tutto il centro storico e la provincia: da una parte negozi e ristoranti possono godere del flusso di persone che arriva in città, dall’altra le strutture ricettive possono avere un soggiorno di due giorni invece che solo il sabato. Importantissimi anche gli eventi organizzati con l’Università e nelle strutture associate a Federalberghi Confcommercio, con temi che uniscono varie materie, come archeologia e vino. Puntiamo così a valorizzare i prodotti del territorio, grazie anche all’accordo con Vetrina Toscana e Toscana promozione".

Il settore dell’enogastronomia, per il quale Siena vanta punte di eccellenza mondiali, potrebbe essere a suo avviso più sfruttato?

"Credo che ognuno stia facendo la propria parte: poi tutto, come al solito si può perfezionare. Da parte nostra ci siamo impegnati nell’accordo sopracitato ad avere almeno due prodotti del territorio nella colazione per gli ospiti e valorizzarli con descrizioni e storia".

Quali sono i motivi principali degli ospiti, verificati dai vostri front desk, per venire a Siena?

"Sicuramente il mangiar bene e il vino: almeno l’80% di coloro che vengono a Siena desiderano godere di una esperienza gastronomica ed enologica. Arrivano con conoscenze sull’argomento e ricercano prodotti del territorio: tra i piatti più richiesti, la pasta fatta a mano e la bistecca ma anche verdure possibilmente a chilometro zero. Anche sui dolci c’è interesse: chi accoglie gli ospiti nelle nostre strutture viene sempre informato sulle specificità del territorio. Se informato su un’esperienza che lo fa stare bene, è grato e ritornerà, nostro principale obiettivo. Inoltre l’autenticità di tradizioni e persone è veicolo trainante per un soggiorno in relax, quel mind wellness su cui scommette anche Toscana promozione".

Che si intende per mind wellness?

"Siena e le sue terre contribuiscono alla rigenerazione dell’individuo. ’Vieni a incontrarti in Toscana’ è lo slogan promosso da Toscana Promozione e che Federalberghi Confcommercio Siena e provincia interamente: arte, buon cibo, vino, attività all’aria aperta, accoglienza rappresentano qui un unicum che evidentemente, secondo le classifiche del benessere del vivere in Italia, fanno dell’ospitalità il fiore all’occhiello dell’economia".