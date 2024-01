"Un evento con tante aspettative. A Siena si apre l’anno del vino"

Si alza il sipario sulla nona edizione di Wine&Siena-I capolavori del Gusto, il primo grande evento dell’anno dedicato al vino, in Italia, voluto dal padre di Merano WineFestival Helmuth Köcher e dal numero uno di Confcommercio Siena, Stefano Bernardini.

E’ stato il presidente Bernardini, con lungimiranza, a trasformare una scintilla in una rassegna di successo, con numeri invidiabili, e fare di Siena, per un fine settimana, la capitale eno-culturale del Paese, con protagoniste le eccellenze enogastronomiche del territorio. Ed è lui, oggi, a voler dare alla sua ‘creatura’ un futuro ancora più radioso, una nuova dimensione.

Stefano Bernardini, quali le conferme e le novità, dell’edizione 2024 della rassegna?

"La struttura è rimasta la stessa degli anni precedenti, ma abbiamo voluto organizzare Fuori Wine&Siena (una serie di eventi collaterali, organizzati con l’Università, che hanno trasformato alcuni locali del centro e attività extra moenia, in veri e propri salotti letterari ndr), già partito da qualche giorno. Cerchiamo sempre di migliorarci, di rendere la manifestazione sempre più appetibile, e stiamo già pensando al prossimo anno: sarà la decima edizione e l’idea è quella di festeggiarla allargando i confini di Wine&Siena, aprirla a sempre più eccellenze. Un progetto strategico integrato".

Come si fa a fare di un successo, un successo ancora più grande?

"Credo che Wine&Siena sia un evento con tante aspettative, che riesce a catalizzare l’interesse dei senesi, della provincia e anche di chi vive fuori. Ci si dovrebbe investire un po’ di più. Il nostro territorio e la regione vantano un grande numero di Denominazioni di Origine Docg, vini tra i più rinomati di Italia. Siamo il centro di questo mondo e sarebbe un bel traguardo sviluppare Wine&Siena perché diventasse una rassegna non seconda a Vinitaly".

Anche perché Siena si sta ‘spegnendo’, ha bisogno di una nuova spinta.

"Il Monte dei Paschi e l’Università hanno ancora il loro appeal, ma la Banca non è più della città. Serve una riconversione. Basti pensare al settore della ricerca, al Biotecnopolo… Il vino è uno dei principali export che abbiamo".

I numeri di Wine&Siena 2024 confermano la partecipazione registrata nelle precedenti edizioni?

"Il Santa Maria della Scala può contenerne un certo numero, ma noi scegliamo in base alla qualità: quantità sì, ma anche, appunto, qualità. I vini sono accuratamente scelti dall’azienda di Helmuth Köcher e sono tutti delle eccellenze. La Small Plates Dinner, in programma questa sera, è andata sold out, la vendita dei biglietti sta procedendo bene. Il Fuori Wine&Siena ha riscosso apprezzamenti, così come le wine masterclass; come negli anni passati la manifestazione presta particolare attenzione ai professionisti, con gli operatori dei pubblici esercizi associati a Fipe-Confcommercio che potranno partecipare gratuitamente segnandosi nella apposita app. L’anno scorso sono stati richiesti oltre 800 accrediti…".