"Un appuntamento di alto livello. Novità e cambiamenti parole chiave per i successi anche nel futuro"

’Wine&Siena - Capolavori del gusto’ si prepara alla sua nona edizione. L’evento, che inaugura l’anno in Toscana per presentare grandi vini e grande gastronomia, vede la collaborazione della Camera di Commercio Arezzo Siena. "Registriamo con piacere una crescita continua di questo appuntamento - afferma il presidente Massimo Guasconi -. Abbiamo importanti presenze delle nostre produzioni del territorio, ma anche di altri luoghi che contribuiscono a rendere l’evento sempre più importante. Anche le presenze sono positive con tanti appassionati attratti dalla qualità dell’offerta. Credo che l’organizzazione stia facendo un ottimo lavoro e ringrazio le istituzioni per mettere a disposizione gli spazi, contribuiscono a rendere significato il successo".

La location principale di Wine&Siena, come da alcuni anni, sarà Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala. "Questo è il fulcro dell’evento, un luogo unico che contribuisce al successo. Unire tutto in un unico spazio aiuta, anche per la logistica; poi ricordiamo la presenza di tutte le iniziative in altri spazi. Una metodologia utilizzata in molti altri eventi dove, non riuscendo a contenere tutto nel contenitore principale, si creano eventi in vari luoghi".

In attesa di partire con l’edizione 2024 si pensa a nuove proposte per il futuro. "La cosa importante è che venga mantenuto un livello alto, con nuove proposte e nuove etichette. Affiancare a nomi, già presenti, delle novità. Sarebbe importare collaborare con importanti esperti che abbiamo nel territorio".

Cambiamento e novità sono parole fondamentali in un mondo che è sempre più condizionato da cambiamenti climatici, costi in crescita e da crisi internazionali che ormai sono costanti. "I dati dell’export del terzo trimestre 2023 non sono positivi, ma non credo siano preoccupanti. Veniamo da periodi ottimi, quindi una flessione è fisiologica, anche se dovremo aspettare i numeri di fine anno per un bilancio. E’ però fondamentale leggere i dati andando oltre al semplice numero per avere una visione chiara. Per fare un esempio, la classifica dei valori delle singole province in esportazione trova Siena al nono posto, con altre città come Milano poco più in basso. Viene quindi spontaneo chiedersi se tante delle nostre produzioni non vengano poi esportate da altre provincie. Molti produttori del territorio hanno sede in altre regioni e così l’esportazione risulta lì. La riduzione dell’export è comunque evidente e la Toscana è tra le più colpite, anche se sono vari gli elementi da considerare. Inoltre resta fondamentale considerare che il centro Italia è stato colpito da una forte diminuzione della produzione, circa il 30%, rispetto al nord Italia, dove Veneto e Piemonte registrano un calo tra il 17 ed il 10%. Ovviamente la riduzione della quantità di produzione non è il dato principale nelle esportazioni, ma va considerato".

Veronica Costa