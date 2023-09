Tutti le informazioni sulla pagina social

Chi volesse avere maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Aps Enrico Calzolari pro Monte Caprione può trovarle sulla pagina facebook dedicata. "Sono diversi gli appuntamenti che organizziamo – spiega Andrea Calzolari – non solo legati alla Farfalla Dorata. Con l’associazione ci occupiamo di tantissime altre cose perché il Caprione è un territorio ancora da conoscere, come nel caso dei cavanei, strutture a tholos, non si sa bene a che periodo risalgano ma sul Caprione ce ne sono a centinaia".