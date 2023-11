Sul palco il progetto “Per Aspera ad Astra“ con Fondazione e Compagnia degli Scarti

"Un’esperienza culturale importante è quella teatrale. Grazie a Fondazione Carispezia e alla Compagnia degli Scarti, svolgiamo il progetto “Per Aspera ad Astra – Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza”, attività sostenuta dalle fondazioni bancarie, che finanziano in tutta Italia i laboratori teatrali (alla Spezia è giunta alla sesta annualità). L’attività teatrale è una di quelle che più consente una ripresa al detenuto. Attraverso il teatro, una persona può rielaborare tanti vissuti di se stesso. Per interpretare qualcuno devi sapere prima chi sei e quindi, anche da un punto di vista terapeutico è molto importante. Ho visto dei cambiamenti a 360 gradi. L’idea di riuscire ad imparare la parte, sostenere le prove, stare in scena, ha creato in alcuni la convinzione di potercela fare. Le attività a questo servono".