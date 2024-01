Santa Maria sede ideale: "Capolavori del gusto, è la location perfetta. Noi ci siamo sempre"

Vini da tutta Italia e non solo a Wine & Siena, che torna con la sua nona edizione dal 27 al 29 gennaio al Santa Maria della Scala. Molte regioni italiane presenti, circa cinquecento in totale le etichette protagoniste, con la Toscana che fa ovviamente da padrona di casa. Tra le aziende del territorio, presenti all’evento fin dalla prima edizione, il Consorzio Chianti Colli Senesi, che anche quest’anno avrà in degustazione alcune delle proprie eccellenze.

"Noi abbiamo sempre partecipato, come Consorzio, dalla prima edizione, afferma Cino Cinughi De Pazzi, Presidente Consorzio Chianti Colli Senesi -. Credo che il Santa Maria della Scala sia la location perfetta. Una struttura bellissima che fa parte della nostra città, così come la produzione. In passato l’evento era diviso in vari spazi, ma credo che unire le degustazioni in una sola location aiuti molto anche per l’organizzazione." Il Presidente si ritiene soddisfatto anche per la presenza di un pubblico vario, con l’introduzione di una giornata dedicata agli operatori del settore e alla stampa.

"Dall’anno scorso è stata inserita una giornata per gli operatori, cosa molto importante. In generale è comunque interessante poter incontrare un pubblico vario a cui poter presentare il vino, non sono solo gli esperti infatti coloro che amano il vino. Credo che la varietà di presenze sia positiva. L’unica mancanza è in un pubblico esterno al territorio, cosa che per esempio troviamo a Vinitaly. Questo credo che dipenda dalla necessità di dare maggiore forza alla comunicazione dell’evento". Il Consorzio tornerà quindi a Wine & Siena questo fine settimana con vini di alcune delle aziende del territorio. "Saremo presenti nelle tre giornate con il nostro tavolo istituzionale e presenteremo vini di dieci aziende".

L’evento vuole valorizzare uno dei prodotti più importanti della Provincia di Siena e dell’intero Paese, che proprio in questo momento sta attraversando una fase di cambiamenti e di criticità. "Il mercato del vino sta vivendo un periodo non positivo; colpa anche da un’annata 2023 da dimenticare per il calo produttivo dovuto inizialmente alle piogge e poi alla siccità, prosegue il Presidente. Registriamo una diminuzione nella produzione intorno al 35% rispetto al 2022. La qualità resta invece ottima. Il problema per i produttori sarà far quadrare i bilanci perché non è possibile aumentare i prezzi in questa situazione di mercato. Un momento a livello internazionale che sta portando anche ad un calo dell’export, che riguarda tutto il mondo. Come Consorzio stiamo cercando di far fronte a questo promuovendo sempre più i nostri vini.

Non dobbiamo poi dimenticare che, oltre alla situazione internazionale, il vino nell’ultimo periodo è sotto attacco. Si è iniziato a parlare di questo come di un prodotto che può essere nocivo, pensiamo alle etichette inserite dall’Irlanda. Noi, in questo periodo di criticità, cerchiamo di valorizzare la forza del Chianti Colli Senese e dell’importante legame con il territorio".

Veronica Costa