Quando il negozio è tradizione. Prodotti locali e storie dal mondo nella ’Butega’ di Milena a Biassa

Il nome del suo negozio è in dialetto: “A Butega”. Categoria: minimarket. Ma dietro c’è molto di più, grazie a Milena Gianardi, che a Biassa porta avanti questa tradizione di famiglia, da lei ridisegnata nel segno della ricerca, delle prelibatezze e dell’ospitalità tipica della frazione alle porte della Spezia. Una vera esploratrice del gusto, che in parallelo alla vendita e alla somministrazione (colazioni, pranzi leggeri e aperitivi) è alla continua scoperta di prodotti di alta qualità, da proporre a compaesani e ai tanti turisti che arrivano nel borgo alla ricerca di bellezza e autenticità. "Sono in partenza per Imperia: andrò a provare il Rossese, per poi portare le etichette migliori qui per i miei clienti. Amo andare in giro e trovare le specialità migliori, a km zero e delle province e regioni vicine, che vendo al dettaglio o servo nelle degustazioni". Potrebbe definirsi il market “glocal”: la dimensione locale si percepisce dal viavai di donne e bambini del posto che qui si riforniscono e si fermano a chiacchierare. Ma c’è anche quella globale: alla Butega si sentono parlare le lingue del turismo e si narrano storie dagli angoli del mondo. Milena spiega il bello di questo agglomerato di case antiche, viuzze e scalinate e in cambio riceve esperienze e trascorsi. Ci si racconta volentieri a questi tavolini, dove capita di trovare gli ospiti dell’ostello, ma anche camminatori, biker, ciclisti. E un panino seduti nella piazzetta adiacente la chiesa di San Martino, è diventato un rito per molti.

"Siamo come le botteghe vecchie di paese, questa è la nostra prima identità, dove si trova tutto. Allo stesso tempo, amo far provare ai miei clienti che vengono da fuori i prodotti migliori". E, con entusiasmo, racconta ciò che offre dopo averlo provato in prima persona, ovviamente: formaggi e birre artigianali della Val di Vara, torte di verdura della Lunigiana e della Garfagnana, la fugassa di Biassa simile al pandolce genovese con ingredienti che ricordano i prodotti di Tramonti, i brigidini di Lamporecchio e molto altro, oltre a una vasta scelta di vini, passione che l’ha portata a frequentare il corso Ais da sommelier. Originaria del borgo, ha ricreato la Butega oltre 25 anni fa, ereditandola dalla madre Anselma, che a sua volta la rilevò da una cooperativa. Immancabili anche i gadget: tazzine, tovagliette, shopper. Su molte di queste campeggia la scritta “I love Biassa”.

Chiara Tenca