Nel nome della qualità. Köcher: "Quella attuale è la dimensione giusta per esaltare i prodotti"

Da oltre trenta anni è l’artefice del Merano Wine Festival, che a novembre celebrerà la 32^ edizione chiudendo di fatto la stagione dei grandi eventi dedicati al vino. "Come Merano ha chiuso la scorsa stagione, così Siena apre questa", spiega Helmut Köcher, patron della manifestazione altoatesina e artefice insieme al compianto Andrea Vanni e al presidente di Confcommercio Stefano Bernardini della versione senese che questa sera apre i battenti. Sulla scelta della sede principale, è inevitabile ripetersi: "Questa città e l’edificio del Santa Maria della Scala sono un ambiente ideale – spiega Köcher –, perché trasudano storia a ogni angolo. E assaggiare vino in un contesto particolare come il Santa Maria della Scala ne esalta il valore di legame con il territorio e con la tradizione".

Che edizione sarà quella 2024, per Wine and Siena?

"Ospiteremo oltre centoventi aziende, con un livello di qualità garantito dalla selezione di The Wine Hunter. L’occasione per aprire l’anno con la fiducia che sia di alto livello per tutto l’ambiente".

Su cosa vi concentrerete in particolare?

"Quest’anno ci siamo voluti dedicare a un focus sui vini vinificati in anfora. È una tendenza che si sta evolvendo e coinvolge già oltre trecento aziende. Riteniamo possa essere uno spunto interessante per il futuro".

Con quali possibili vantaggi?

"La vinificazione nel contesto più naturale possibile, che viene dalla terra stessa, conferisce note particolari al prodotto, dandogli un’impronta più intensa e complessa. Bisogna saperlo comunicare bene al consumatore, ma già ci sono esperienze molto interessanti e a Siena ne parleremo".

Vi state aprendo anche a collaborazioni sempre più ampie, con quali obiettivi?

"Riteniamo importante allacciare rapporti sempre più stretti con il territorio. Per esempio il dialogo con l’Università degli studi ci consentirà di ragionare sulle possibili soluzioni per fronteggiare i cambiamenti climatici. È un tema sempre più di attualità e che riguarda l’individuazione di un percorso che mantenga alta la qualità dei vini nel rispetto del contesto ambientale".

Qual è secondo lei, pensando anche al futuro, la dimensione giusta per Wine and Siena?

"Quando abbiamo creato il Merano Wine festival, pensammo a una manifestazione di qualità basata sulla selezione delle aziende. A Siena abbiamo replicato quel modello e credo che sia la scelta giusta: non una manifestazione di nicchia, nel senso che vanno coinvolti e attirati anche i consumatori, ma di certo non una manifestazione che punti solo ai grandi numeri. È fondamentale che Siena mantenga la sua identità, basata su alti livelli con un buon mix tra addetti, operatori, giornalisti, consumatori, garantendo il confronto tra varie zone di produzione in un contesto unico e dove si possa godere appieno di questa esperienza".

Più in generale, qual è lo stato di salute del mondo del vino in Italia?

"È un mondo in salute, con tanto entusiasmo anche se persistono le incertezze legate alle difficoltà imposte dai cambiamenti climatici. Ma è anche un mondo che continua a investire tanto per valorizzare il territorio e i vigneti, cercando di mantenere alta la qualità. E l’attenzione alla valorizzazione dei vitigni autoctoni ha permesso di avere ora a disposizione un vero patrimonio, che può garantire soluzioni alternative anche di fronte alle incertezze climatiche. E tutto ciò contribuisce a mantenere l’Italia al centro del panorama vitivinicolo mondiale".