Magia natalizia con...temperature primaverili . In tanti trascorreranno le feste in Sud America

Circa la metà dell’equipaggio della nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci trascorrerà le feste in Argentina dove il veliero si trova per compiere la consueta sosta lavori invernale, prima di riprendere il largo a marzo 2024. Seppure le temperature tiepide del luogo non aiutino a ricreare la magia del Natale, lo spirito natalizio non manca di essere ricordato sul veliero. "Com’è tradizione della Marina Militare – spiega il comandante C.v. Giuseppa Lai - abbiamo fatto il presepe e l’albero di Natale a bordo. Abbiamo realizzato un presepe con i materiali della nave: cime, bozzelli e pezzi di vela. L’idea è stata di alcuni dei più giovani dell’equipaggio. L’abbiamo collocato al centro della nave, all’ingresso del cassero. Nel corridoio ufficiali, invece, vicino al pianoforte, abbiamo messo l’albero di Natale".