L’impegno dell’associazione Agapo. Dalle officine al campus agrisociale

E’ nel 2014 che un gruppo di genitori, per far fronte alla diagnosi dei loro figli, molti dei quali con autismo, cercano un modo per affrontare e superare insieme difficoltà e incognite. Tutti i loro ragazzi infatti che frequentano i primi anni delle scuole superiori vivono una marginalità che li relega ad un ambito esclusivamente familiare. Questo li spinge a prendere contatto con il mondo socio-sanitario della provincia, ma la prima pietra che il gruppo posa è Agapo, associazione genitori persone autistiche progetto orizzonte. Lo stesso acronimo racchiude quel primissimo progetto che, con l’aiuto di asl5, il gruppo realizza. L’associazione pone la sua sede in un appartamento in via Venezia che diventa luogo di incontro, conoscenza e attività per tutti loro. Sotto la guida di operatori dedicati i giovani imparano, come in una palestra del quotidiano, tutte le competenze del vivere.

Ma non solo. Iniziano anche i lavori di bricolage con la creta e, piano piano, insieme all’argilla prende forma anche la voglia di costruire qualcosa di più ambizioso. Nel giugno 2015 aprono i battenti le Officine Agapo: un vero laboratorio artigianale e artistico dedicato alla ceramica. E con la sede delle Officine, dapprima sita in via Napoli e poi nei più ampi spazi dei locali retrostanti palazzo Oliva, accresce anche la credibilità e l’apprezzamento di questi talentuosi ragazzi, i cui manufatti diventano sempre più originali e di qualità.

E’ Marco Stretti, responsabile delle Officine insieme alla moglie Luisa Ragusini, a farci strada in questo percorso tanto prezioso e straordinario da aver portato proprio lui, anni fa, a cambiare idea e lavoro, trasformandolo da progettista meccanico a ceramista. "Insieme a mia moglie, a un’educatrice, a una ceramista e a un’ex insegnante del liceo artistico Cardarelli copriamo ogni bisogno, educativo e professionale – spiega Stretti – creando così un ambiente favorevole e uno spazio creativo e sereno per i nostri ragazzi. Il linguaggio dell’arte – prosegue – è infatti un codice universale che, in un mondo fatto di differenze, ci accomuna tutti, rendendoci liberi. La bellissima esperienza espositiva di "Disart" presso i locali della Fondazione Carispezia – sottolinea - ha permesso ai ragazzi di capire che l’arte annulla le disparità e che noi tutti abbiamo dunque lo stesso valore".

Ma Agapo è anche il Sant’Anna Hostel. A presentarlo è Roberto Barichello, presidente dell’associazione Agapo e della stessa cooperativa Campus agrisociale: "L’ostello, in località Sant’Anna alla Foce, ricevuto in affidamento da Carispezia, costituisce il passo successivo alla scuola, conferendo ai nostri ormai giovani adulti una loro identità nella società attraverso esperienze lavorative". L’ostello, che ha dovuto dotarsi di una cooperativa per una più organizzata gestione, è infatti ad oggi una vera e propria struttura ricettiva con ristorazione annessa, in cui i ragazzi oltre a crescere insieme condividono l’impegno professionale. E se la vera formazione è quella del fare, più numerose sono le esperienze e più concreta è la possibilità di trovare la propria strada.

Questo è il proposito anche di Fondazione Carispezia che insieme alle associazioni Agapo e "Il domani per l’Autismo" è parte di una più grande realtà che è Fondazione Aut Aut: "Da diversi anni – spiega Andrea Corradino, presidente della Fondazione – abbiamo iniziato a coniugare realtà, competenze e risorse diverse per un percorso di ascolto e confronto con i principali interlocutori che sul nostro territorio si occupano di migliorare la qualità di vita delle persone con autismo. Il fine è sviluppare azioni concrete e innovative per l’inclusione sociale e lavorativa di giovani adulti".

Alma Martina Poggi