La torta di riso dolce più gustosa. Romina Cecchi premiata a Vezzano

Appartiene a Romina Cecchi la torta di riso dolce più gustosa di Vezzano Ligure. A decretarlo è stata la commissione della terza edizione del concorso dedicato al dolce della tradizione, che ne ha valutato aspetto, profumo e sapore. A competere con lei, altre otto appassionate della fragrante leccornia. Ogni morso della torta di riso dolce di Vezzano Ligure riporta alle radici di un luogo e al calore del focolare domestico. "Era il dolce delle feste – racconta Nadia Ferdeghini, presidente della pro loco di Vezzano Ligure, tra gli organizzatori del concorso – di qualsiasi festa si tenesse in casa". Come in ogni paese che si rispetti, tra i suoi abitanti non mancava qualche piccola rivalità. Gli abitanti di Vezzano alto e di Vezzano basso, pur essendo tutti devoti ad un unico patrono: Santa Maria, per celebrarla avevano deciso di scegliere due date differenti. A Vezzano Basso, il 15 di agosto e a Vezzano Alto, la domenica precedente. Ad unirli era la dolcezza della torta di riso, scelta da entrambe le “fazioni” per omaggiarla. Un dolce morbido e gustoso, i cui ingredienti poveri rispecchiano le tradizioni di un luogo dove si viveva a contatto con la terra.

Nell’impasto della sua sfoglia è nascosto un piccolo segreto. Amalgamato con l’acqua, la farina, l’olio e lo zucchero, fa capolino il sapore delicato e profumato dell’anice. "Costava dei soldi – spiega Nadia Ferdeghini – così se ne andava a prendere quel bicchierino sufficiente per metterlo nella sfoglia. A Vezzano alto c’era un bar rinomato, quello della signora Lena. Andavano a prenderlo lì". Re della torta, assieme all’anice è il riso. "Deve essere tirato su – sottolinea la presidente della Pro loco- quando è ancora al dente e la sua cottura deve essere fermata sotto l’acqua. Al suo interno vengono inseriti dei pezzettini di burro per renderlo più morbido. Nel frattempo, si sbattono le uova, tuorlo e albume, si aggiungono zucchero e latte" ecco la dolcezza della crema. Oggi, il legame di questo dolce delizioso con la tradizione si sta perdendo. Proprio per questo lo scorso mese, la proloco di Vezzano Ligure ha preso la denominazione comunale di tipicità De.Co. "Siamo – dichiara- il primo paese ad averla nella provincia spezzina".

Maria Cristina Sabatini