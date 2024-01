La grappa in vetrina Masterclass e degustazioni

Anche la grappa sarà protagonista a Siena questo weekend. Toscana e Piemonte si incontreranno nel cuore della citta con ‘Grappa&Territori’, l’evento in scena sabato e domenica all’Enoteca ‘Sotto al Duomo organizzato da ‘Distilleria Deta’, la distilleria nel chianti che riceve e lavora le migliori vinacce di vitigni atti alla produzione di Chianti Classico e Brunello per offrire prodotti dal gusto inconfondibile, dalla spiccata toscanità e caratterizzanti il territorio. Entrambe le serate, dalle ore 18 alle 20, in Piazza San Giovanni, daranno la possibilità di partecipare a due degustazioni con grappe firmate da Distilleria Deta e Distilleria Marolo, con abbinamenti di prodotti tipici toscani.

Ogni masterclass, a ingresso gratuito e su prenotazione, avrà la durata di circa cinquanta minuti e sarà guidata da Francesco Montalbano, direttore generale della Deta, e Lorenzo Marolo, titolare dell’omonima distilleria piemontese che predilige vinacce monovitigno provenienti dalle più prestigiose zone vitivinicole d’Italia, dal Barolo al Barbaresco, fino al Moscato d’Asti. Le degustazioni previste con ‘Grappa&Territori’ sono aperte a un massimo di 15 persone ciascuna, con inizio alle ore 18 e 19. Durante l’evento i partecipanti potranno assaggiare le grappe simbolo delle due distillerie. Distilleria Deta proporrà la sua Grappa Brunello di Montalcino, nella versione Giovane e Riserva, mentre Distilleria Marolo porterà all’Enoteca senese la Grappa di Arneis, Giovane e la Grappa di Barolo, tipologia Riserva. La partecipazione è gratuita previa prenotazione telefonando al numero 339 7366551, attivo anche tramite whatsapp, oppure inviando un’email all’indirizzo [email protected].