Italianità, scrigno di idee. L’arte raccontata da Startè

Con l’intento di riunire amici che vivono in diverse parti del mondo e che condividono nell’italianità il valore fondante dell’iniziativa, nasce nel 2010 l’associazione culturale Startè, sostenuta da imprese e singoli cittadini. “Italianità – spiega il presidente Paolo Asti – intesa come patrimonio di idee, di cultura, di creatività e di una progettualità sostenuta dalla qualità nella pluralità dei linguaggi estetici. L’obiettivo è quello di portare un contributo concreto promuovendo nel mondo il patrimonio artistico e culturale ricevuto in eredità dai nostri progenitori, incrementandolo con il valore dell’arte contemporanea”. Da quel giorno di tredici anni fa sono state realizzate oltre 50 mostre, da New York a Los Angeles, da Bruxelles a Stoccolma passando per Strasburgo, e poi in Italia, a Genova (Museo di Villa Croce), Pisa (Museo di San Matteo), Roma (Macro Macelli) Venezia (collaterale Italia-Cina Biennale di Venezia), La Spezia (Camec) e nei castelli di Porto Venere, Lerici e Rapallo, promuovendo il lavoro di decine di artisti, tra cui gli spezzini Francesco Vaccarone, Marco Casentini, Giuliano Tomaino, Pietro Bellani, Nicola Perucca, Massimo Angèi, Mirko Baricchi, Enrico Imberciadori e poi Giovanni Frangi, Eugenio Carmi, Andrea Bianconi, Arianna Ellero, Beatrice Taponecco, Beatrice Speranza, Aidana Salakova e Silvia Scaringella. “Abbiamo costituito gli archivi Gino Bellani e Giuseppe Caselli, nella nostra sede presentato libri di curatori e storici dell’arte, tra i quali Valerio Dehò e Luca Beatrice, a breve cominceremo un ciclo di incontri dedicati alla fotografia e una serie di laboratori per bambini, con la partecipazione di alcuni artisti spezzini”.

A proposito, nel 2013-14 è stato organizzato un ciclo di laboratori, per un progetto di arte e disabilità che, nel 2020, ha visto assegnare a Paolo Asti, insieme a Lorenzo Ludi – artista affetto da una grave forma di tetraparesi spastica – il premio ‘Spoleto per l’Arte’. Startè ha inoltre ideato e realizzato due edizioni della ‘Sarzana Summer School’ alla Fortezza Firmafede e istituito il premio ‘Startè Una vita per l’arte’. “Presto, poi, la nostra attività – conclude Asti, di ritorno dal ‘Ravello Lab’, dove è intervenuto sul tema ‘Le relazioni culturali internazionali’ – avrà una voce: ‘Startè Republic - The free State of Art’, rivista bimestrale di arte cultura design”.

Marco Magi