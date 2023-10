Festival della vela solidale. Successo per Marelibera. Il golfo inclusivo fa scuola

Una flotta di 70 barche ha veleggiato nel golfo con a bordo persone disabili e fragili, bambini e anziani. Le associazioni del territorio hanno risposto in massa all’invito di ‘MareLibera’, festival della vela solidale promosso da Unione italiana Vela solidale e organizzato dall’associazione Nave di Carta, i cui soci hanno dedicato 1.200 ore di lavoro volontario, in oltre quattro mesi di preparativi. “La sensazione è che questo tipo di eventi inclusivi – afferma Lorenza Sala della Nave di Carta, dopo il successo – abbiano portato in evidenza quello che noi consideriamo il ‘laboratorio Spezia’. Un golfo con una storia di nautica sociale, di attività solidali, un’avventura che abbiamo ricostruito nella mostra al Cantiere della Memoria alle Grazie (aperta fino al 7 dicembre, ndr)”. Un porto turistico accessibile alle persone con disabilità è un porto migliore per tutti. Questo, in sintesi, è il messaggio che Marco Rossato, velista con disabilità motoria, ha ribadito al dialogo ‘Il porto dei sogni’ in cui si è confrontato con Federica Montaresi, segretario generale dell’Autorità del Sistema Portuale Mar Ligure Orientale.

“Un dato importante è la partecipazione di istituzioni, terzo settore e cittadini – riprende Sala, responsabile organizzativo Marelibera – fondamentale poi la presenza di armatori privati, che hanno ‘regalato’ due giorni di mare agli altri. Una scelta spontanea dopo il nostro appello”. ‘MareLibera’, che ha mandato in archivio la decima edizione, è ambita da molte città. “Ma Spezia è stata davvero speciale, ha costituito una comunità educante, una rete solidale. Sarebbe bello che Spezia proseguisse a prescindere in questo percorso, quindi continuasse ad utilizzare le barche, e non solo a vela, nel corso dell’anno, per persone con fragilità o disabilità. Da questo punto di vista abbiamo trovato grande ascolto nelle amministrazioni comunali di La Spezia, Porto Venere e Lerici, al di là del patrocinio”. Insomma, ‘MareLibera’ si è concretizzata perché esisteva già un tessuto operativo. “Abbiamo semplicemente acceso un riflettore su quanto presente, ora si tratta di tenerlo vivo. È bastato mettere in rete quanto già edificato”. Poi, uno sguardo al futuro. “Ci piacerebbe che ‘MareLibera’, anche nel 2024, fosse protagonista nel golfo spezzino, magari con maggiori eventi a terra anche a Lerici e Porto Venere, perché dal punto di vista nautico, la location è perfetta”.

Marco Magi