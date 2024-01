Dop Economy e finanza. Un tesoro di 20 miliardi che diventa più ricco con l’aiuto della banca

Un mercato da oltre 20 miliardi di valore di produzione nel 2023, con 1,5 miliardi di euro solo in Toscana. È quello della Dop Economy, il tema cardine che il 26 gennaio apre la nona edizione di Wine&Siena 2024 con il convegno "DOP Economy tra crescita e futuro. Strumenti e strategie per lo sviluppo del settore agroalimentare e vitivinicolo DOP IGP: il ruolo di Banca MPS e delle Istituzioni", organizzato da Banca Monte dei Paschi di Siena, nella sede storica di Rocca Salimbeni, Sala San Donato, a cui si potrà accedere solo su invito.

Dalle 10.30 alle 12.30, i saluti istituzionali di Nicola Maione, Presidente Banca MPS, Nicoletta Fabio, Sindaco Comune di Siena, David Bussagli, Presidente Provincia di Siena, Stefano Bernardini, Presidente Provinciale di Confcommercio Siena - Wine&Siena.

A seguire la tavola rotonda, moderata da Cesara Buonamici, Direttore ad personam TG5, con l’intervento di testimonianze dai territori che vedranno la partecipazione in presenza di Maurizio Bai, CCO Imprese e Private Banca MPS, Mauro Rosati, Direttore Generale Qualivita, Maria Chiara Zaganelli, Direttore Generale ISMEA e con testimonianze da remoto di Nicola Bertinelli, Presidente Consorzio Parmigiano Reggiano, Antonio Capaldo, Presidente Feudi di San Gregorio, Carlotta Gori, Direttore Generale Consorzio Tutela Vino Chianti Classico, Raniero Pallottini, Amministratore Delegato SAL.PI, Massimo Panagia, Amministratore Unico Francia Latticini Fabrizio Schintu, Direttore Generale Magazzini Generali Fiduciari. Chiude la mattina di incontri Luigi Lovaglio, amministratore delegato Banca MPS.

Alle 18 è previsto il taglio del nastro a Palazzo Sansedoni, nei locali della Fondazione Monte dei Paschi di Siena per l’inaugurazione. E poi alle 20 torna la Small Plates Dinner al Santa Maria Della Scala – Palazzo Squarcialupi. Con i percorsi sensoriali si parte alle 11 di domani al Santa Maria della Scala dove si andrà avanti fino alle 18 con la degustazione di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & Spirits, Extrawine, i Consorzi. Sabato 27 gennaio, porte aperte a Palazzo Sansedoni, Fondazione Monte dei Paschi, per due visite guidate su prenotazione, una alle 12 e una alle 17, per prenotare scrivere a [email protected]. Anche domenica 28 gennaio, stand aperti dalle 11 fino alle 18. Infine, con Wine&Siena 2024 torna la giornata di lunedì 29 gennaio dedicata agli operatori del settore e alla stampa, occasione unica per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.