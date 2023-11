Club Pietro Germi, film d’eccellenza. Andreini: "Solo pellicole d’autore"

Il Film Club Germi rappresenta una punta d’eccellenza per tutta la comunità provinciale, regionale e non solo. L’associazione di cinefili nata nel 2001 all’interno del cinema Il Nuovo – ristrutturato nel 1998 dal consiglio dell’epoca dell’Unione Fraterna – gestisce la sala di via Colombo dal 2003. Merito del club la creazione di una nuova proposta della cultura cinematografica, anche con l’organizzazione e la programmazione, con il Comune di Lerici, dell’Astoria e a Carrara del Garibaldi, senza contare le arene estive portovenerese, lericina e spezzina, per dare continuità. Dopo il decesso del primo presidente Arcangelo Mele, è subentrato Silvano Andreini, che alla guida del Nuovo ha continuato silenziosamente la sua attività popolare, proponendo le piccole distribuzioni, proiettando rigorosamente quel cinema d’autore che ha sempre avuto vita breve in una città come La Spezia. "Un luogo dove nove sale cittadine sono scomparse una dietro l’altra, lasciando un vuoto di ‘senso’, oltre che distributivo, molto forte", dichiara Andreini. Negli anni, il Nuovo, che svolge la sua attività culturale anche a favore delle fasce più deboli e delle scuole, ha proposto progetti e programmazione con le sue varie articolazioni. "Dalle rassegne alla creazione di una comunità di cinefili radicata nel territorio, alla diffusione della cultura cinematografica dei linguaggi contemporanei tra le giovani generazioni, e tra le fasce più disagiate della popolazione, ci poniamo l’obiettivo di sviluppare un’esperienza d’impresa culturale già attiva da anni, che vuole diventare sempre di più un punto di riferimento per il pubblico, a livello provinciale. Il fine è la creazione di una comunità di spettatori e artisti". Il Film Club Germi si è anche ‘auto-formato’ cercandosi i maestri e ospitando in sala, per citarne alcuni, Nanni Moretti, Gabriele Salvatores, Valeria Golino, Alejandro Jodorowsky, Pupi Avati, Gianni Amelio e Ermanno Olmi. Le sale del circuito sono iscritte alla Federazione italiana cinema d’essai, da cui in questi anni ha sempre ricevuto il riconoscimento.

"Il nostro obiettivo – conclude Andreini – vuole essere, non solo un progetto culturale e una programmazione cinematografica di qualità, ma il divenire ‘luogo’ in cui sentirsi a casa, un crocevia di incontro vero e autentico tra persone per la condivisione temporanea della relazione cinema-spettatori".

Marco Magi