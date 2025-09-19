Ars Lucis in Piazza del Campo. Spettacolare videomapping. Regalo di Mark Getty alla città

Un bel compleanno per la Torre del Mangia, simbolo da secoli della città di Siena. Dal 26 al 28 settembre Palazzo Pubblico e la stessa Torre del Mangia diventano una tela luminosa a cielo aperto, un bel modo per festeggiare i suoi, portati molto bene, settecento anni. Sarà anche il modo per arricchire l’undicesima edizione del Siena Awards Photo Festival. Per tre sere consecutive, questi monumenti si trasformeranno in una gigantesca tela luminosa animata da uno spettacolare videomapping che unirà arte, fotografia e memoria collettiva con proiezioni previste ogni 30 minuti dalle ore 21 alle ore 24. L’iniziativa sarà il grande evento inaugurale del festival internazionale dedicato alla fotografia e alle arti visive che animerà Siena e dintorni fino al 23 novembre con un ricco programma di mostre e iniziative che vedranno la presenza di fotografi e altri qualificati ospiti in arrivo da tutto il mondo. Il video promo dell’iniziativa è pubblicato su YouTube.

Un ponte di luce tra i secoli. Concepita come una vera e propria installazione di arte pubblica, il videomapping darà vita a un dialogo originale e coinvolgente fra gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti e una selezione delle fotografie premiate ai concorsi del Siena Awards 2025. Il risultato sarà la proiezione di due visioni distanti nel tempo ma unite da uno stesso sguardo, quello rivolto all’umanità, con un racconto fluido e vibrante che attraversa i secoli per un’allegoria visiva in cui la bellezza diventa linguaggio e riflessione. Se è vero che Lorenzetti fu tra i primi a rappresentare il popolo nel Buon Governo e nel Cattivo Governo attraverso artigiani, mercanti, contadini e bambini, allo stesso modo le fotografie contemporanee racconteranno i volti, i paesaggi e le fragilità del presente creando un dialogo fra storia e fotografia e fra memoria collettiva e attualità. La direzione artistica è curata da Marco Boarino, regista di grandi eventi internazionali, fra cui la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, mentre ad accompagnare le immagini sarà la colonna sonora originale firmata da John Metcalfe, compositore e arrangiatore che vanta collaborazioni con artisti di fama mondiale quali i Coldplay, Blur e Peter Gabriel. Le melodie popolari senesi si intrecceranno con le suggestive composizioni del musicista inglese e daranno vita a un’esperienza unica, capace di incantare, emozionare e far riflettere. A impreziosire ancora di più la proiezione sarà uno stormo di rondini leggere e simboliche che, con le loro traiettorie luminose, uniranno epoche diverse ed evocheranno un anelito collettivo verso l’armonia, la pace e la possibilità di un domani condiviso. Il Siena Awards Photo Festival è promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel con la collaborazione del Comune di Siena, del Comune di Castelnuovo Berardenga e del Comune di Sovicille, il supporto di Mark Getty e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Università̀ degli Studi di Siena, Camera di Commercio di Siena e Arezzo.

Massimo Biliorsi