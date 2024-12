Il settore è sempre in ottima salute. E consolida la propria rilevanza

di Antonio Erario

Il settore Food & Beverage è rappresentato in Romagna da 94 imprese, di cui 8 figurano nella Top 10 e 34 tra le Top 100. Il 59,6% delle imprese opera nel settore della produzione, mentre il restante 40,4% svolge attività commerciale.

L’analisi condotta evidenzia che il campione considerato ha raggiunto nel 2023 un fatturato complessivo pari a 21,9 miliardi di euro, equivalente a circa il 39% del totale generato dalle imprese della Top 500. Rispetto all’anno precedente, il settore ha registrato un incremento sia del fatturato complessivo sia della sua incidenza sul totale della Top 500 (+2%), confermando così il trend di crescita del comparto Food & Beverage.

Per quanto riguarda la distribuzione delle imprese e del fatturato nelle tre province della Romagna, il 53% del fatturato complessivo si concentra nella provincia di Forlì-Cesena (con 43 imprese), il 34% nella provincia di Ravenna (con 36 imprese) e il restante 13% nella provincia di Rimini (con 15 imprese).

Dal campione analizzato emerge che, anche nel 2023, le imprese attive nella produzione risultano numericamente superiori rispetto a quelle del commercio, generando il 61% del fatturato totale del settore. Sebbene entrambe le tipologie di attività abbiano mostrato una crescita rispetto all’anno precedente, le imprese del commercio hanno confermato una redditività superiore rispetto a quelle focalizzate sulla produzione.

Nel complesso, il 2023 ha segnato un’ulteriore crescita del fatturato rispetto agli anni precedenti, con un incremento del volume d’affari che si avvicina al +4%. Solo 7 imprese hanno chiuso il bilancio del 2023 in perdita, mentre le altre hanno registrato un aumento degli utili pari a circa il +32% rispetto al 2022. Anche gli indicatori economici confermano un settore in ottima salute. Si evidenzia infatti un incremento sia del Roi (Return on Investment) sia del Ros (Return on Sales). Analogamente, si registra un trend positivo per il risultato operativo (Ebit) e per il margine operativo lordo (Mol), entrambi in crescita rispetto al 2022.

Il Roe (Return on Equity), invece, è rimasto stabile, attestandosi in media attorno al 12%. Questo risultato potrebbe essere attribuito all’aumento degli oneri finanziari, conseguente al rialzo generalizzato dei tassi di interesse nel 2023. Nonostante ciò, il livello di patrimonializzazione delle imprese è ulteriormente migliorato nel 2023, e il rapporto di indebitamento ha continuato a diminuire, confermando un rafforzamento generale della solidità finanziaria delle imprese del settore. Il settore Food & Beverage in Romagna non solo conferma la propria rilevanza economica, ma continua ad evolversi, evidenziando un futuro promettente in termini di crescita e stabilità.