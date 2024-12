Cauto ottimismo per il futuro. Si sono attutiti i colpi delle crisi

La provincia di Forlì-Cesena conta un numero pari a 197 realtà imprenditoriali che, nel corso dell’anno 2023, risultano tra le prime 500 imprese della Romagna con un fatturato complessivamente conseguito pari alla cifra di 24,5 miliardi di euro, a fronte di un fatturato dell’intero campione pari alla cifra di 56,6 miliardi di euro.

In altri termini, le imprese operanti in provincia di Forlì-Cesena si confermano, anche nel 2023, una insostituibile risorsa economica per l’intero territorio romagnolo contribuendo per oltre il 40% al fatturato complessivamente conseguito dall’insieme delle prime 500 società.

Ai fini di una miglior disamina del dato di cui sopra, non può non precisarsi come le imprese con fatturato superiore ai 100 milioni, pari al numero di 40, generino (queste sole) un fatturato di complessivi 18,5 miliardi di euro circa, corrispondente al 78% dei ricavi di vendita dell’intera provincia di Forlì e Cesena.

Analizzando il fatturato sopra la soglia di 1 miliardo di euro, conseguito della prime cinque imprese, si evidenziano le variazioni percentuali, rispetto all’esercizio precedente, di seguito esposte: Unieuro Spa (- 7%), Gesco S.C.A. della Filiera Amadori (+ 0,4 %), Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop. del Gruppo Conad (+ 10%), Francesco S.p.a. della Filiera Amadori (+ 3%), F.lli Martini & C. Spa (+13%).

L’analisi aggregata dei dati dell’intera provincia restituisce, per l’anno 2023, una tendenza complessivamente stabile con variazioni dei principali indicatori reddituali, patrimoniali timidamente positive, rispetto all’esercizio precedente: la media dei ricavi di vendita segna un incremento del +2%, il valore di capitalizzazione (intendendosi l’aggregato del patrimonio netto) segna un incremento del +7%, la voce utili di esercizio segna un incremento del +6%.

In conclusione, può senz’altro affermarsi, con gli inevitabili limiti di una analisi aggregata, come il sistema produttivo della provincia di Forlì e Cesena nel corso dell’esercizio 2023 sia in grado di attutire i colpi delle esternalità negative abbattutesi sul sistema Paese (tra cui si citano la guerra in Ucraina ed il costo del petrolio), potendo guardare al futuro con cauto ottimismo.